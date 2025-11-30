Czy niedziela 30 listopada to niedziela handlowa, czy może obowiązuje wtedy zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? A może z uzupełnieniem zapasów trzeba będzie wstrzymać się aż do poniedziałku 1 grudnia? Tymi dylematami z pewnością nie przejmują się stali bywalcy Żabki, która pozostaje otwarta w każdą niedzielę.

Reklama

Niedziela handlowa 30.11.2025. Sklepy otwarte 30 listopada, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to czas, gdy zapasy w domu po całym tygodniu kurczą się. Potrzebne są zatem większe zakupy. Najlepiej zrobić je w wolnym czasie, kiedy nie trzeba godzić tego z innymi obowiązkami – na przykład w niedzielę 30 listopada. Warunek jest jednak jeden – musi to być niedziela handlowa. Czy 30.11.2025 sklepy będą otwarte? Niestety, to nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy akurat jutro chcieli wybrać się na zakupy.

30 listopada przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Carrefour będą zamknięte. Obowiązuje zakaz handlu, dlatego na większe zakupy trzeba będzie poczekać do poniedziałku 1 grudnia. Na szczęście, jak zwykle, otwarte mogą być sklepy spod znaku Żabki, małe sklepy prywatne oraz stacje benzynowe, więc podstawowe produkty wciąż da się kupić.

Sklepy otwarte w niedzielę 30.11.2025. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko Żabka

Niedziela 30 listopada nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie dzisiaj zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 30 listopada zakupy w supermarketach nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 30 listopada będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych – głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 1 grudnia, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 30.11.2025. Jakie sklepy będą dzisiaj otwarte?

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 30 listopada 2025 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 30 listopada mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

Niedziele handlowe 2025. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższe terminy, w których zakaz handlu nie obowiązuje, przypadają dopiero w grudniu, czyli w okresie intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. W 2025 roku sklepy będą otwarte w trzy kolejne grudniowe niedziele: 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia. To tradycyjny czas wzmożonych zakupów, świątecznych promocji i prawdziwej przedświątecznej gorączki.

Pełna lista niedziel handlowych w 2025 roku wygląda następująco:

12 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć pojawiały się zapowiedzi zmian, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, a w 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty. W efekcie obowiązywać będzie dotychczasowy model, w którym handel dozwolony jest jedynie w osiem niedziel w roku.

Jedyną wprowadzoną nowością pozostaje dzień wolny w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków, kiedy sklepy mogą być otwarte. To ukłon w stronę osób, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i chcą zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.