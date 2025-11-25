Niedziele i święta z zakazem handlu. W te dni sklepy są zamknięte

Kwestia dni z zakazem handlu regulowana jest w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 305). Zgodnie z nią w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane.

Zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Niedziele handlowe w grudniu 2025

Zgodnie z aktualnymi przepisami w 2025 roku zakupy w niedzielę będzie można zrobić w trzy kolejne niedziele w grudniu. Niedziele handlowe przypadną w dniach:

7 grudnia 2025

14 grudnia 2025

21 grudnia 2025

To dobra informacja dla osób, które cenią sobie możliwość załatwienia świątecznych sprawunków na ostatnią chwilę albo po prostu preferują spokojniejsze, weekendowe wizyty w sklepach.

W grudniu sklepy zamknięte przez trzy dni. 24, 25 i 26 grudnia z zakazem handlu

Poza niedzielami zakaz handlu obejmuje także dni świąteczne. Przez święta, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28) rozumie się:

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Pracy;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

Boże Ciało;

15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku po raz pierwszy na liście znalazła się Wigilia. Oznacza to, że sklepy będą zamknięte przez trzy dni z rzędu: od 24 do 26 grudnia. Po świętach okazja do zakupów nadarzy się dopiero 27 grudnia (sobota). Z kolei 28 grudnia (niedziela) sklepy ponownie będą zamknięte, gdyż jest to niedziela niehandlowa.

Tych miejsc zakaz handlu nie obowiązuje, jednak w święta mogą być zamknięte

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje jednak wyjątki. Dlatego też w niektórych miejscach zakupy będzie można zrobić także w Boże Narodzenie. Trzeba jednak pamiętać, że święta te mają wyjątkowy charakter i wiele placówek może być zamkniętych mimo braku obowiązującego zakazu handlu. W tych lokalizacjach, które zdecydują się na otwarcie, godziny funkcjonowania często będą odbiegały od standardowego harmonogramu, dlatego warto wcześniej sprawdzić, kiedy dokładnie sklepy będą dostępne.

Do ustawowych wyjątków, których zakaz handlu nie obejmuje, należą m.in:

stacje benzynowe;

kwiaciarnie;

apteki i punkty apteczne;

saloniki prasowe;

placówki pocztowe;

placówki handlowe znajdujące się na dworcach;

placówki handlowe znajdujące się w szpitalach;

placówki handlowe znajdujące się na lotniskach;

piekarnie, cukiernie, lodziarnie;

punkty gastronomiczne.

Zakaz handlu nie obowiązuje także w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

