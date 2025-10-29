Sprzątanie grobu

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że podstawowe sprzątanie, obejmujące uprzątnięcie liści, wymianę zniczy i uporządkowanie kwiatów, kosztuje zazwyczaj 90-100 zł, a w przypadku nagrobka podwójnego ok. 110 zł.Za gruntowne czyszczenie, mycie i impregnację kamienia trzeba zapłacić więcej (190-250 zł), a przy grobowcach rodzinnych 300-400 zł.

„Na ostateczną cenę wpływa nie tylko wielkość i stan nagrobka, ale też rodzaj materiału (granitu, lastryka czy marmuru) oraz dodatkowe usługi. Wśród nich znajdują się m.in. mycie i polerowanie płyt, czyszczenie napisów, malowanie ławek, uzupełnianie kamyków, odnawianie krzyży, a także zapalenie zniczy czy złożenie kwiatów” - zaznaczono w informacji.

Ceny kwiatów i zniczy

Z analizy wynika ponadto, że najtańsze doniczkowe chryzantemy kosztują od kilkunastu złotych, ale sięgają do 70 zł. Podobnie wygląda sytuacja ze zniczami - w hurtowniach można je kupić za kilkanaście złotych, ale przy cmentarzu ceny mogą być nawet trzykrotnie wyższe.

Koszt transportu

Zdaniem Personnel Service na dodatkowy zarobek mogą liczyć także kierowcy taksówek oraz przewozów osób, ponieważ w dużych miastach, gdzie wjazd w okolice cmentarzy jest często ograniczony dla ruchu prywatnych aut, to właśnie taksówki i komunikacja miejska stają się głównym środkiem transportu. „W tym okresie liczba kursów wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent, a obowiązujące w dniach świątecznych taryfy sprawiają, że przejazdy są bardziej dochodowe niż w zwykły weekend” - podano.

