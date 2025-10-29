Wolne za 1 listopada 2025 – co wynika z Kodeksu pracy?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, jeśli święto przypada w sobotę, a sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracownikowi przysługuje inny dzień wolny od pracy.

Reklama

Oznacza to, że w 2025 roku – gdy 1 listopada przypada w sobotę – dyrektorzy szkół muszą uwzględnić dodatkowy dzień wolny przy planowaniu harmonogramu zajęć i czasu pracy administracji.

Kto ma prawo do dnia wolnego za święto w sobotę?

Dzień wolny przysługuje wyłącznie tym pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym z grafiku.

W przypadku szkół dotyczy to m.in.:

nauczycieli zatrudnionych w systemie od poniedziałku do piątku,

pracowników administracji i obsługi, jeśli soboty nie są dla nich dniami pracy.

Natomiast jeśli w placówce obowiązuje inny system czasu pracy (np. z dyżurami w soboty), prawo do dodatkowego dnia wolnego może nie przysługiwać.

Kiedy udzielić dnia wolnego – obowiązki dyrektora szkoły

To dyrektor szkoły jako pracodawca ustala termin udzielenia dnia wolnego za 1 listopada. Choć pracownik może zaproponować dogodną datę, decyzja należy do pracodawcy – pod warunkiem, że dzień wolny zostanie wykorzystany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

W praktyce oznacza to, że:

w większości szkół dzień wolny należy udzielić w listopadzie 2025 r.,

w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych (np. trzymiesięcznych) – można go zaplanować w innym miesiącu, ale nadal w tym samym okresie rozliczeniowym.

Co w przypadku urlopu lub zwolnienia lekarskiego?

Jeżeli pracownik w dniu wyznaczonym jako wolny za 1 listopada przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie zyskuje prawa do odebrania go w innym terminie.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy dzień ten pokrywa się z urlopem wypoczynkowym – wtedy urlop należy „oddać” pracownikowi, czyli dodać do jego puli urlopowej do wykorzystania najpóźniej do końca września następnego roku.

Jak prawidłowo udokumentować dzień wolny?

Dyrektor szkoły powinien formalnie potwierdzić decyzję o udzieleniu dnia wolnego – najlepiej w formie zarządzenia wewnętrznego. Dokument powinien określać:

kogo dotyczy dzień wolny,

datę jego udzielenia,

podstawę prawną (Kodeks pracy, art. 130 § 2),

oraz informację, że dotyczy on święta przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r.

Wolne za 1 listopada 2025 w szkołach

W 2025 roku święto Wszystkich Świętych wypada w sobotę, dlatego pracownikom szkół, dla których ten dzień jest wolny z grafiku, należy się inny dzień wolny od pracy.

To dyrektor szkoły decyduje o terminie jego odbioru, mając obowiązek udzielić go w obrębie okresu rozliczeniowego.

Dzięki właściwemu planowaniu czasu pracy dyrektorzy unikną nieporozumień, a szkoła zachowa zgodność z przepisami prawa pracy i zaleceniami Głównego Inspektora Pracy.