Zasady przyznawania dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę (1 listopada 2025 roku)

Według Głównego Inspektora Pracy, Marcina Staneckiego, pracodawca ma wyłączną decyzję co do terminu, w którym udzieli pracownikowi dodatkowego dnia wolnego za święto Wszystkich Świętych wypadające w sobotę. Chociaż pracodawca może rozważyć wniosek pracownika w tej sprawie, nie jest do tego zobowiązany.

Reklama

Termin odebrania wolnego

Dodatkowy dzień wolny musi zostać wyznaczony w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, w którym to święto wystąpiło. Z reguły, dla większości zatrudnionych, oznacza to, że dzień wolny musi przypaść w listopadzie (nie może być wcześniej ani później). Wyjątkiem są firmy, w których okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc (np. trzy- lub dwunastomiesięczny) – w takich przypadkach dzień wolny może przypaść w innym miesiącu.

Sytuacje specjalne (L4 i urlop)

Jeśli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim (L4) w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym, traci prawo do odebrania tego wolnego w innym terminie. Jeśli wyznaczony dzień wolny koliduje z wcześniej zaplanowanym urlopem wypoczynkowym, dzień ten wraca do puli urlopowej pracownika i może zostać wykorzystany do końca września następnego roku.

Dłuższy weekend dla urzędników

Dla pracowników administracji państwowej termin dodatkowego dnia wolnego jest ustalany przez Prezesa Rady Ministrów. W 2025 roku, na mocy zarządzenia premiera, 10 listopada został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla korpusu służby cywilnej. Dzięki temu pracownicy urzędów i instytucji państwowych będą mieli czterodniowy weekend: od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada (Święto Niepodległości).

Kogo obejmuje zarządzenie premiera (wolne 10 listopada 2025)?

Zwolnienie z pracy 10 listopada dotyczy szerokiego grona pracowników administracji państwowej, w tym zatrudnionych m.in. w: Kancelarii Premiera, urzędach ministerialnych, urzędach wojewódzkich, KAS, jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich i powiatowych (np. CBŚP, BSWP, CBZCP), Biurze Nasiennictwa Leśnego oraz jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Inne sektory a wolne 10 listopada 2025

Pracownicy innych sektorów, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny. Wielu pracodawców – zarówno państwowych, jak i prywatnych – decyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego. Ostateczna decyzja jest jednak niezależna i należy do pracodawcy, co oznacza, że nie każdy skorzysta z czterodniowego weekendu.

Kto nie ma prawa do dodatkowego dnia wolnego?

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące dodatkowego dnia wolnego obejmują wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W związku z tym, z tego przywileju są wyłączone:

Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub na kontraktach B2B.

Pracownicy zmianowi lub równoważni, dla których sobota jest standardowym, zaplanowanym dniem pracy.

Dla tych grup 10 listopada pozostanie zwykłym dniem pracy, chyba że pracodawca samodzielnie podejmie inną decyzję.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2025 roku

W 2025 roku ustawowo wolnymi dniami są: 1 stycznia (środa), 6 stycznia (poniedziałek), 20 i 21 kwietnia (niedziela i poniedziałek), 1 maja (czwartek), 3 maja (sobota), 8 czerwca (niedziela), 19 czerwca (czwartek), 15 sierpnia (piątek), 1 listopada (sobota), 11 listopada (wtorek), 24 grudnia (środa), 25 grudnia (czwartek) i 26 grudnia (piątek).