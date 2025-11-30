To pierwsze widoczne efekty programu "Tarcza Wschód", ogłoszonego przez premiera Donalda Tuska w maju 2024 roku. Projekt ma na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski oraz przygotowanie kraju na ewentualne zagrożenia militarne ze strony Rosji. W ramach programu planowana jest budowa przeszkód terenowych, schronów wojskowych, punktów obserwacyjnych oraz systemów monitoringu i ochrony antydronowej.

Reklama

Polska kopie umocnienia na granicy z Rosją. Zdjęcia satelitarne wszystko ujawniły

Na zdjęciach satelitarnych widać trzy krótkie odcinki fortyfikacji przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Choć nie jest to główny kierunek ewentualnej ofensywy rosyjskiej, prace pozwalają testować rozwiązania inżynieryjne przed wdrożeniem ich w newralgicznych miejscach, takich jak granica z Białorusią.

Wśród widocznych przeszkód znajdują się rowy przeciwpancerne, betonowe "zęby smoka", które utrudniają przejazd pojazdów, a także linie okopów. W razie zagrożenia przeszkody prawdopodobnie zostaną wzmocnione polami minowymi, zwłaszcza że Polska rozwija sprzęt do ich zdalnego rozmieszczania.

Nowe fortyfikacje na granicy z Rosją. Doświadczenia z Ukrainy powinny być lekcją dla Polski

Choć fortyfikacje przypominają rozwiązania stosowane podczas walk w Ukrainie, ich ciągła i łatwo dostrzegalna z powietrza forma nie odpowiada współczesnym wymaganiom pola walki. Ukraińscy eksperci, cytowani przez portal Militarny, podkreślają, że skuteczna obrona powinna być bardziej rozproszona i trudniejsza do wykrycia. "Tradycyjne linie okopów są łatwe do wykrycia i mogą stać się celem ataków z powietrza. Współczesne fortyfikacje muszą być elastyczne i trudne do namierzenia" – komentują analitycy.

Doświadczenia z Ukrainy pokazują, że skuteczna obrona polega na rozproszonych punktach oporu, ukrytych w zadrzewieniach i przygotowanych schronach dla sprzętu. Eksperci sugerują, że podobne podejście będzie konieczne również w Polsce, w tym ukryte pozycje obserwacyjne i artyleryjskie oraz pola minowe, które zwiększą odporność linii obrony na ataki z powietrza.

"Tarcza Wschód" na granicy z Rosją nabiera kształtów. Co to za program?

Program "Tarcza Wschód" obejmuje budowę około 700 kilometrów linii obrony, schronów i punktów obserwacyjnych oraz rozwój systemów monitoringu i ochrony antydronowej. Planowany jest też zakup sprzętu inżynieryjnego i logistycznego. Całość pierwszych czterech lat programu ma kosztować ponad 2,5 miliarda dolarów, przy częściowym wsparciu finansowym Unii Europejskiej, która uznała projekt za kluczowy dla bezpieczeństwa regionu.

Budowa "Tarczy Wschód" ma znaczenie praktyczne i symboliczne. Ma utrudnić ewentualny atak i spowolnić przeciwnika. Jednocześnie pokazuje społeczeństwu i potencjalnym agresorom, że Polska poważnie traktuje ochronę granicy. Podobne działania prowadzą również Litwa, Estonia, Finlandia i Łotwa. W niektórych miejscach Łotwy dawne torfowiska przekształcono w naturalne przeszkody, które uniemożliwiają przejazd ciężkiego sprzętu wojskowego.