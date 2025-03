Northvolt złożył wniosek o upadłość. "To największe bankructwo w historii Szwecji"

Koncern Northvolt, szwedzki producent baterii do samochodów elektrycznych, w środę złożył w sądzie w Sztokholmie wniosek o upadłość. Firma zatrudniająca w Szwecji ok. 5 tys. osób od 2024 r. ma problemy finansowe i ograniczała działalność. Prasa możliwe bankructwo koncernu określa jako "największe we współczesnej historii Szwecji".