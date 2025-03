Spółka prognozuje, że w 2025 roku sprzedaż wzrośnie o maksymalnie 5%, a marża operacyjna utrzyma się w przedziale 5,5-6,5%.

Spadek sprzedaży pojazdów, ale solidne wyniki

Volkswagen odnotował spadek sprzedaży pojazdów o 3,5% w 2024 roku, jednak zarząd ocenia wyniki jako solidne, biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe. Mimo to firma zapowiedziała znaczącą obniżkę dywidendy – do 6,30 euro na akcję zwykłą i 6,36 euro na akcję uprzywilejowaną, co oznacza spadek o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Na koniec 2024 roku dział motoryzacyjny Volkswagena miał 36 miliardów euro płynności netto, co oznacza spadek o 10,5% rok do roku. W 2025 roku firma spodziewa się, że wartość ta wyniesie między 34 a 37 miliardów euro. Priorytetem pozostaje utrzymanie stabilnej polityki finansowej i płynnościowej.

Wyzwania na 2025 rok

Volkswagen ostrzega przed licznymi trudnościami dla swojego modelu biznesowego, w tym niestabilnością polityczną, rosnącymi restrykcjami handlowymi i napięciami geopolitycznymi. Wpływ na działalność będą miały również konkurencja, zmienność cen surowców oraz regulacje dotyczące emisji spalin – pisze CNBC.

Dyrektor finansowy Volkswagena, Arno Antlitz, przyznaje, że firma nie jest w pełni zadowolona z obecnych wyników. Podkreśla jednak, że koncern ma mocne marki, globalną skalę działalności oraz dobre produkty. Volkswagen planuje dalsze inwestycje w elektryfikację i cyfryzację, co w krótkim okresie obciąży wyniki finansowe, ale w dłuższej perspektywie ma przynieść korzyści.

Firma zamierza utrzymać 25% udział w rynku europejskim, zachować pozycję w Chinach i rozwijać działalność w USA. Volkswagen podkreśla swoją obecność w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi duże zakłady produkcyjne w Chattanooga i inwestuje w nowe miejsca pracy, co ma umocnić jego pozycję na tym rynku.