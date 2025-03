PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła umowę z LG Energy Solution Wrocław na budowę Magazynu Energii Elektrycznej w Żarnowcu. Inwestycja będzie kosztować 1,555 mld zł brutto. Zakończenie budowy przewidziane jest na drugi kwartał 2027 roku. Zgodnie z umową, pojemność nominalna magazynu wyniesie ok. 981 MWh. Moc osiągalna w kierunku rozładowania to 262,2 MW, a w kierunku ładowania 269,4 MW.

Bateryjny magazyn energii będzie lokalizowany w Żarnowcu w województwie pomorskim, w pobliżu największej w Polsce Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, należącej do PGE Energia

"Przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy największej w Polsce i jednej z największych w Europie inwestycji z zakresu magazynowania energii. W Żarnowcu powstanie pierwszy, wielkoskalowy, bateryjny magazyn energii w PGE, tym samym wchodzimy w nową erę magazynowania energii w naszej Grupie. Zapewni on lepsze bilansowanie energii w sieci elektroenergetycznej poprzez oddawanie mocy do systemu w okresach zwiększonego popytu i jednocześnie niewystarczającej produkcji OZE, a pobieranie jej w chwilach nadprodukcji ze źródeł odnawialnych, pozwalając tym samym na efektywniejsze ich wykorzystanie. W praktyce oznacza to, że już za dwa lata podczas wieczornego wzrostu zapotrzebowania na prąd w Polsce będziemy mogli oddać do sieci czystą energię nawet dla 250 tys. gospodarstw domowych" - powiedział Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pierwsza koncesja w Polsce

Jak podaje PGE w komunikacie, projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej oraz posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego. Wcześniej, w grudniu ub.r. uzyskał on 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy na rok 2029.

PGE liderem magazynowania energii w Polsce

PGE już teraz jest liderem w magazynowaniu energii. Firma posiada blisko 90 proc. udziałów w elektrowniach szczytowo-pompowych. Ponadto grupa posiada także inne magazyny energii. Pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii PGE znajduje się Rzepedzi na Podkarpaciu. Magazyn o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh, zaprojektowany został w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Działa od 2020 r. Drugi magazyn został uruchomiony w 2021 roku przez spółkę PGE Energia Odnawialna na Górze Żar w województwie śląskim. Ten magazyn ma moc 500 kW i pojemność użytkową 750 kWh.

PGE Energetyka Kolejowa wybudowała magazyn energii w Garbcach koło Wrocławia o mocy 5,5 MW i pojemności użytecznej 1,2 MWh, który jest największym magazynem energii pracującym na potrzeby trakcyjne w Europie.

Kolejne magazyny w budowie

PGE prowadzi także prace nad bateryjnym magazynem energii w Gryfinie w woj. zachodniopomorskim o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh, której oddanie do użytkowania planowane jest na 2029 rok.

PGE planuje także budowę 26 rozproszonych magazynów energii elektrycznej o mocach od 2 MW do 10 MW, rozlokowanych na terenie pięciu województw (mazowieckie, podkarpackie, łódzkie, lubelskie, podlaskie).

Ogniwa od LG Energy Solution

Firma LG Energy Solution, spółka wydzielona z LG Chem, to wiodący globalny producent baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych, technologii informatycznych i systemów magazynowania energii. Koncern posiada w Polsce zakład LG Energy Solution Wrocław, który jest największym producentem baterii do aut elektrycznych w Europie.

Ogłoszona przez koncern wizja rozwoju – Empower Every Possibility, ma dla podwrocławskiej fabryki duże znaczenie, ponieważ przewiduje rozpoczęcie produkcji magazynów energii również w Polsce. LG Energy Solution planuje rozszerzyć działalność ESS (Energy Storage Systems) i skoncentrować się na krajach europejskich.

"Dzisiaj stawiamy kolejny krok w kierunku nowej strategii i nowych projektów – przygotowania infrastruktury dla polskich i europejskich systemów do magazynowania energii. W Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem znajduje się ponad 100 hektarowy, nowoczesny park technologiczny, w którym pracuje kilka tysięcy osób. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza fabryka przyczyniła się zarówno do transformacji energetycznej Europy, jak również do tworzenia kolejnych miejsc pracy w Polsce i rozwoju lokalnych społeczności" - powiedział Jangha Lee, Prezes LG Energy Solution Wrocław.