Masz firmę zarejestrowaną w KRS? Nie zapomnij o e-Doręczeniach – nowy obowiązek już od kwietnia!

Jeśli prowadzisz firmę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, od 1 kwietnia 2025 r. czeka Cię nowy obowiązek. Każda spółka wpisana do KRS będzie musiała posiadać adres do e-Doręczeń. To elektroniczny odpowiednik listu poleconego, który zrewolucjonizuje sposób komunikacji z administracją publiczną.