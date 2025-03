Plany rozwoju usług pro-klienckich KAS na lata 2024-2028

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że w perspektywie 2024-2028 planuje kontynuowanie budowy i rozwoju usług pro-klienckich.

Wskazała, że zmiany planowane do wdrożenia w I i II kwartale 2025 r. to m.in. płatności w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). "Planujemy usprawnić proces płatności w serwisie e-US tak, aby klienci mogli wygodnie wpłacać podatki korzystając z różnych narzędzi, w tym z płatności kartą. Termin wdrożenia płatności kartą płatniczą zaplanowaliśmy na marzec 2025 r." - poinformowała KAS.

Rozbudowa aplikacji e-Urząd Skarbowy na kolejne lata

Przypomniała, że w styczniu br. udostępniła aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy na smartfony. "Każdy użytkownik aplikacji ma łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego. Aplikacja będzie wdrażana w kilku etapach. Obecnie użytkownicy mają dostęp do wszystkich usług na koncie osoby fizycznej" - podała KAS. W czerwcu 2025 r. planuje natomiast rozszerzyć zakres funkcjonalności aplikacji o dostęp do konta organizacji. "Już dziś z użyciem aplikacji e-US można rozliczyć PIT" - zaznaczyła KAS.

Wprowadzenie wideorozmów dla osób z niepełnosprawnościami

Urząd planuje również wdrożenie nowej usługi w ramach Multikanałowego Centrum Komunikacji. "Osoby ze szczególnymi potrzebami, posługujące się językiem migowym, będą mogły umówić się na wideo rozmowę z ekspertem Krajowej Administracji Skarbowej" - poinformowała KAS. (PAP)

