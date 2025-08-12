Ceny mieszkań się ustabilizowały

O sprawie pisze "Rzeczpospolita".

"Rz" zauważa, że ceny ofertowe nowych mieszkań się ustabilizowały. Pozostają jednak na wysokim poziomie: w Warszawie średnie ceny to ok. 18 tys. zł za mkw., w Krakowie – ok. 16,7 tys. zł, we Wrocławiu – ok. 14,7 tys. zł, w Poznaniu – niespełna 13,6 tys. zł, a w miastach Górnośląsko- -Zagłębiowskiej Metropolii – ok. 11,4 tys. zł za mkw. Drogo jest też na rynku wtórnym.

Jak jednak podkreśla „Rzeczpospolita”, mówimy o średnich cenach ofertowych. Cytowany w artykule Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka, przyznaje, że zmiany tych cen, zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku, są niewielkie. Co innego, jeśli chodzi o ceny, po których transakcje są zawierane.

Część właścicieli już nie trzyma się kurczowo cen ofertowych

Są one niższe od kilku do kilkunastu procent. „Część właścicieli, szczególnie mieszkań większych, przestała kurczowo się trzymać swoich cen ofertowych” – przyznaje Rafał Bieńkowski, ekspert Nieruchomosci-online. pl. Jest to reakcja na problemy z przyciągnięciem kupca.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że na rynku widać przede wszystkim zamożniejszych klientów, ewentualnie z pieniędzmi ze sprzedaży innej nieruchomości, którzy szukają mieszkań w lepszych lokalizacjach, mieszkań większych, o wyższym standardzie. Mniejsze zainteresowanie budzą lokale o bardzo małych metrażach oraz te wymagające sporych nakładów na remont, zwłaszcza gdy nie uwzględnia tego cena.