Nowa funkcjonalność w e-Urzędzie Skarbowym

Reklama

„Rozpoczęliśmy prace nad funkcjonalnością, dzięki której użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) będzie mógł udostępnić swoje dane dostępne w serwisie innej osobie fizycznej. Z nowej usługi skorzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Planujemy, by każda osoba fizyczna z poziomu swojego konta w e-US, miała możliwość przyznania dostępu, który umożliwi przeglądanie wybranych zakładek w serwisie innej osobie fizycznej” – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Resort podkreślił, że to osoba, która jest właścicielem konta w e-Urzędzie Skarbowym będzie decydować, jakie dane i komu udostępnić. Chodzi np. o dane z zakładki historia deklaracji, rozliczenia, zwroty podatków czy historia płatności.

Reklama

Bezpieczeństwo i prostota dostępu dla osób trzecich

„Pracujemy nad rozwiązaniem systemowym, które będzie bezpieczne, a zarazem proste. Chcemy, aby osoba trzecia miała dostęp tylko do pewnych funkcjonalności, a jednocześnie zapewnić elastyczność podatnikom. Chcemy udostępnić tę usługę w serwisie e-US w przyszłym roku. Ostateczny kształt tej funkcjonalności, a także dokładny termin jej wdrożenia, będzie znany dopiero po zakończeniu przez nas analiz legislacyjnych i testów planowanych rozwiązań. Będzie to dodatkowa usługa w systemie e-US, na której wdrożenie potrzeba czasu” – wskazano w odpowiedzi MF.

Plany wdrożeń usług IT do 2028 roku

Resort finansów rozpoczął publikowanie planu wdrożeń usług dla klientów Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze IT. W planie dostępnym na stronach MF można znaleźć inicjatywy i projekty w perspektywie aż do 2028 r., jednakże najbardziej szczegółowo podane są planowane działanie w ciągu najbliższego półrocza.

Rozwój funkcjonalności e-US: mobilna aplikacja i płatności

„Mamy szerokie plany rozwoju funkcjonalności serwisu e-US. Chcemy, aby docelowo umożliwił naszym klientom załatwienie zdalnie wszystkich spraw podatkowych, bez konieczności wychodzenia z domu. Nowością, nad którą obecnie pracujemy, jest m.in. aplikacja mobilna serwisu, a także możliwość płatności kartami płatniczymi. Planujemy także udostępnienie usługi wideo rozmowy z pracownikiem KAS – w pierwszej kolejności dla naszych klientów ze szczególnymi potrzebami. W planach mamy także rozwój istniejącej już usługi sald i rozliczeń, poprzez wdrożenie spersonalizowanych płatności, z możliwością składania deklaracji związanych z rozliczenie oraz wstępne wypełnienie formularza płatności. Możliwe w e-US będą również płatności już z poziomu deklaracji” – poinformowało ministerstwo.

Kwartalne aktualizacje planu wdrożeń

Resort finansów podtrzymał swoją zapowiedź, że plan wdrożeń w obszarze IT dla klientów KAS będzie aktualizowany co kwartał. Ma to ułatwić podatnikom na przygotowanie, np. swoich systemów księgowych do współdziałania z administracją skarbową.

Elastyczność planu wdrożeń i pierwszeństwo zmian prawnych

„Plan koncentruje się na najważniejszych działaniach KAS i będzie aktualizowany raz na kwartał. Jego realizacja jest zależna od posiadanego finansowania prac wytwórczych oraz sprawności sił IT resortu finansów i może ulec zmianom. Plan również może ulegać modyfikacjom, np. w przypadku pojawienia się nowych propozycji zmian prawnych skutkujących budową bądź modyfikacją systemów klienta KAS. Takie zmiany mają pierwszeństwo przed innymi wcześniej zaplanowanymi w Planie pracami” – dodało MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj