Zapomnisz o tej opłacie? Będziesz musiał zapłacić ponad 800 zł kary. Masz czas tylko do 25 sierpnia

O jakiej opłacie mowa i do kiedy należy ją uiścić? Chodzi o abonament RTV. Opłatę tę należy zapłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Celem opłaty jest wspieranie misji realizowanej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Ten sposób finansowania mediów publicznych jest stosowany nie tylko w Polsce, ale również powszechnie w innych państwach europejskich. Ustawa przewiduje zwolnienia z tej opłaty dla określonych grup osób, natomiast osoby do niej zobowiązane, które jej nie uiszczają, narażają się na konsekwencje w postaci kary finansowej.

Zasady opłacania abonamentu RTV. Kto musi płacić abonament RTV?

Abonament RTV na rok 2025 dotyczy wszystkich użytkowników posiadających odbiornik radiowy lub telewizyjny. Sprzęt taki należy zarejestrować w ciągu 14 dni od momentu zakupu, a następnie regularnie uiszczać wymagane należności. Obowiązek ten obejmuje nie tylko gospodarstwa domowe, ale także posiadaczy samochodów z radioodbiornikiem oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące te urządzenia.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Stawki abonamentu RTV na rok 2025 kształtują się następująco:

Za używanie odbiornika radiofonicznego opłata wynosi 8,70 zł miesięcznie. Przy wyborze płatności z góry za cały rok przysługuje zniżka, a łączna kwota wynosi wówczas 94 zł.

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub zestawu telewizyjnego i radiofonicznego stawka miesięczna to 27,30 zł. Roczna opłata wniesiona z góry, z uwzględnieniem zniżki, to 294,90 zł.

Podsumowując, w 2025 roku miesięczna opłata za abonament RTV za odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy 27,30 zł. Za cały rok opłata wynosi odpowiednio 104,40 zł i 327,60 zł, ale przy opłaceniu z góry za rok z 10 proc. zniżką, kwoty te wynoszą 94 zł i 294,90 zł. Wymagane opłaty powinny być regulowane do 25. dnia każdego miesiąca. Płatności można dokonywać bez dodatkowych kosztów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Kary za brak opłacania abonamentu RTV

Długotrwałe uchylanie się od obowiązku uiszczania abonamentu RTVmoże skutkować nałożeniem kary finansowej przez Urząd Skarbowy. Wysokość kary może sięgnąć trzydziestokrotności miesięcznej opłaty, co oznacza 261 złotych dla posiadaczy wyłącznie odbiornika radiowego i 819 złotych dla posiadaczy odbiornika telewizyjnego (lub telewizyjnego i radiowego).

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązek uiszczania opłat za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego nie dotyczy wszystkich. Pewne grupy osób są ustawowo zwolnione z tego świadczenia. Abonament RTV nie jest wymagany od osób należących do następujących kategorii:

Osoby, które ukończyły 75 lat.

Osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej.

Weterani posiadający status inwalidów wojennych lub wojskowych.

Seniorzy powyżej 60. roku życia, uprawnieni do pobierania emerytury, której wysokość miesięcznie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Istotne informacje dotyczące abonamentu RTV 2025 - podsumowanie

Zwolnienia z opłaty abonamentowej przysługują:

osobom, które ukończyły 75 lat (zwolnieni są automatycznie, bez konieczności składania dokumentów),

osobom powyżej 60 lat, które pobierają emeryturę nie wyższą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia (w praktyce limit ten wynosi około 4090,86 zł miesięcznie),

osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej,

weteranom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Emeryci mieszczący się w limicie emerytury (do około 4090,86 zł) i osoby bezrobotne muszą złożyć odpowiednie wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do zwolnienia w placówce Poczty Polskiej; seniorzy powyżej 75 lat są zwolnieni automatycznie. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania abonamentu RTV, potrzebne jest przedstawienie m.in. dowodu osobistego i decyzji ZUS o wysokości emerytury. Abonament można płacić miesięcznie do 25. dnia każdego miesiąca lub z góry za dłuższy okres (np. kwartalnie, półrocznie lub rocznie). Przy wpłaceniu abonamentu za cały rok z góry do 25 stycznia 2025 roku przysługuje 10 proc. zniżki. Wówczas opłata wynosi 94 zł za radio i 294,90 zł za telewizor za cały rok. Opłaty realizowane są przede wszystkim w placówkach Poczty Polskiej, ale też online, w bankach czy punktach usługowych. Podsumowując, abonament RTV w 2025 roku to 8,70 zł za radio oraz 27,30 zł za telewizor miesięcznie, z możliwością skorzystania ze zwolnień i ulg, zwłaszcza dla seniorów i osób o niskich dochodach emerytalnych.