50-krotny wzrost inwestycji na zbrojeniowe start-upy

Jak pisze brytyjski dziennik "Financial Times", od początku 2022 r. firmy z branży technologii wojskowych pozyskały od inwestorów 2,5 mld euro, z czego aż 1,4 mld euro w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. Dla porównania w 2020 r. było to zaledwie 30 mln euro, a w 2021 r. 150 mln euro. Mówimy więc o niemal 50-krotnym wzroście w ciągu pięciu lat.

Inwestorzy twierdzą, że przełomowym momentem, który otworzył worek z pieniędzmi, nie był początek wojny w Ukrainie, ale Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa z lutego tego roku. Wystąpienie wiceprezydenta USA JD Vance’a, kwestionujące trwałość sojuszu Ameryki z Europą, wzbudziło niepokój na Starym Kontynencie i spowodowało gwałtowny wzrost zainteresowania firmami zbrojeniowymi.

– Europa zaczyna aktywnie uczestniczyć w budowie własnego bezpieczeństwa. To trend, który będzie się rozwijał w kolejnej dekadzie – uważa Rana Yared, partnerka z funduszu Balderton Capital, inwestującego m.in. w niemieckie start-upy zbrojeniowe.

Od cyber-karaluchów pod drony. W co inwestują fundusze?

Europa może się już pochwalić trzema zbrojeniowymi start-upami, wycenianymi na ponad 1 mld euro. Są to Helsing, Quantum Systems i Tekever.

Dwa pierwsze to firmy z Niemiec. Tam właśnie płynie najwięcej kapitału. Dlaczego? Ponieważ to największa gospodarka Europy i drugi po USA dostawca pomocy wojskowej do Ukrainy. Poważne sumy trafiły właśnie do Helsing, ale także do mniejszych podmiotów, takich jak Swarm Biotactics. Firma ta pracuje nad "biorobotycznymi" karaluchami, które z odpowiednimi urządzeniami mogłyby prowadzić rozpoznanie w trudno dostępnych miejscach. W czerwcu pozyskała 13 mln euro od inwestorów z Europy, USA i Australii.

Ukraina pozostaje nieformalną "mekką" światowego rynku dronów. Działa tam wiele prężnych start-upów. Poza tym zagraniczne firmy testują swoje technologie w realnych warunkach bojowych.

– W tej branży praktyka liczy się bardziej niż teoria. Zwycięzcami będą ci, których sprzęt sprawdzi się na froncie, dziś przede wszystkim w Ukrainie – podsumowuje Yared.

Najciekawsze europejskie spółki obronne 2025 r.: