Niezależny rosyjski serwis śledczy The Insider potwierdził wiadomości o odwołaniu gen. Milutina w dwóch źródłach w służbach specjalnych.

Kompromitacja "Piątki" w Ukrainie

5. Służba FSB (nazywana potocznie „Piątką”) powstała w 2004 r. w wyniku szerokiej reformy Putina. Oficjalnie miała zajmować się współpracą międzynarodową i nadzorem nad krajami byłego ZSRR. Wkrótce jednak jej kompetencje znacząco poszerzono: jej oficerowie zaczęli działać nie tylko w obszarze postsowieckim, lecz niemal na całym świecie. Do ich kluczowych zadań włączono pozyskiwanie informacji wywiadowczych "na rzecz bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz wzmocnienia jej potencjału gospodarczego, naukowo-technicznego i militarnego".

Według licznych doniesień medialnych, m.in. Radia Svoboda i serwisu śledczego Bellingcat,to właśnie oficerowie FSB mieli zapewniać Putina, że odniesie on łatwe zwycięstwo w Ukrainie, ponieważ "tamtejsza ludność tylko czeka, by wyzwolono ją od faszystów". Mało tego, w pierwszych dniach wojny wiele z przygotowanych przez FSB operacji dywersyjno-sabotażowych nie powiodło się – ukraiński kontrwywiad udaremnił ich działania.

Mołdawia. Podwójna porażka Milutina

Milutin pochodzi z Iżewska, miasta około 940 km na wschód od Moskwy. Po ukończeniu akademii FSB trafił do 5. Służby, gdzie początkowo zajmował się Ukrainą. Później nadzorował działania służby w Mołdawii i separatystycznej republice Naddniestrza. Publicznie deklarował, że marzy o odrodzeniu Związku Radzieckiego i chce poświęcić temu całą swoją energię.

Najaktywniejszy był w 2020 r., bezpośrednio przed wyborami prezydenckimi w Mołdawii. Do kraju ściągnięto wtedy wielu moskiewskich spin doktorów i agentów, którzy raportowali Kremlowi o pewnym zwycięstwie prorosyjskiego kandydata Igora Dodona. Jednak wówczas wygrała prozachodnia Maia Sandu.

Sytuacja powtórzyła się podczas wyborów w 2024 r. Kontrkandydatem Sandu był wtedy popierany przez Moskwę były prokurator generalny Mołdawii Aleksandr Stoianoglo. I też poniósł porażkę z panią prezydent.

Milutin wraz z żoną Natalią pojawia się na każdej premierze teatralnej w Moskwie. Dlatego też nadano mu pseudonim "Teatral". The Insider ustalił, że generałw 2022 r. kupił sobie drugie mieszkanie w legendarnym domu aktorów w centrum Moskwy. Zapłacił za nie 24 mln rubli (ok. 1 mln zł) gotówką. "Jak się wydaje, walka o odrodzenie ZSRR dobrze się mu opłaciła" – komentował ironicznie serwis.

Dlaczego Milutina odwołano?

W 2024 r. szefostwo 5. Służby FSB objął gen. Aleksiej Komkow, który zastąpił gen. Siergiej Biesiedę – oficera skompromitowanego fiaskiem wywiadowczym w Ukrainie i, jak każdy niemal rosyjski oficer, defraudacjami funduszy operacyjnych.

– Komkow i Milutin od początku nie potrafili się porozumieć i prawie ze sobą nie rozmawiali. Milutin mówił, że jest gotów z karabinem maszynowym jechać do Mołdawii i zaprowadzić tam porządek. Komkow jednak stawiał na bardziej subtelne metody i zaczął usuwać radykałów z dawnej ekipy Biesiedy – mówił Insiderowi jeden z oficerów "Piątki".

Komkow zastąpił Milutina swoim wieloletnim przyjacielem, gen. Albertem Stepyginem, wcześniej szefa 2. Służby FSB odpowiedzialnej za kontrwywiad.