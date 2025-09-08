Zmian cen mieszkań nie będzie

Z sierpniowego odczytu Indeksu Nastrojów Deweloperów przeprowadzonego przez portal Tabelaofert.pl wynika, że zmian cen mieszkań nie planuje 78,4 proc. deweloperów, 14 proc.przewiduje wzrost cen, a 7,6 proc. - ich spadek.

W opublikowanym przez portal raporcie zwrócono uwagę, że inne oczekiwania mają natomiast osoby zainteresowane zakupem mieszkań. 58,8 proc. pytanych o to osób przyznało, że liczy na spadki cen.

Eksperci: To preludium do wzrostu cen

Autorzy raportu podali, że wzrostu tempa sprzedaży spodziewa się 65,3 proc. firm deweloperskich, a 32,4 proc. uważa, że pozostanie ono bez zmian; 2,4 proc. przewiduje spadek sprzedaży nieruchomości. Dodano, że to diametralna zmiana, ponieważ przez ostatnie pięć miesięcy co trzeci deweloper liczył na wzrost sprzedaży, a co piąty spodziewał się spadków. Eksperci ocenili, że to największy skok optymizmu deweloperów w historii tego badania, co - zdaniem analityków portalu - stanowi preludium do wzrostu cen.

Dzięki niższym stopom proc. klienci wrócą na rynek?

„Źródłem tego nagłego optymizmu są przede wszystkim oczekiwane dalsze obniżki stóp procentowych i niższe koszty kredytów hipotecznych. To właśnie one mogą stać się impulsem do powrotu klientów na rynek” – ocenił wiceprezes portalu Tabelaofert.pl Robert Chojnacki, cytowany w publikacji.

Przygotowany przez portal indeks zmiany tempa sprzedaży mieszkań wzrósł z 0,17 w lipcu do 0,63 w sierpniu. Zmiana ta - jak ocenili autorzy raportu - oznacza, że deweloperzy powszechnie spodziewają się poprawy koniunktury, mierzonej poziomem tempa sprzedaży mieszkań. Drugi z badanych indeksów - zmiany cen mieszkań - pozostał praktycznie bez zmian, rosnąc z 0,03 do 0,06.