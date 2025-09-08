"Tagesspiegel": Grozi nam kryzys strefy euro

Zdaniem „Tagesspiegla” Macron prawdopodobnie straci czwartego premiera w ciągu trzech lat. „Francois Bayrou raczej nie przetrwa głosowania nad wotum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym” - prognozuje berliński dziennik.

Reklama

„Macron może mianować piątego premiera lub rozwiązać Zgromadzenie Narodowe i ogłosić nowe wybory. Perspektywy, że nowy szef rządu uzyska większość bez konieczności wprowadzania istotnych zmian w niezbędnych reformach, są niewielkie” - stwierdza „Tagesspiegel”.

Duże szanse dla partii Marine Le Pen

W dzienniku oceniono, że szanse skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN), partii Marine Le Pen, na przejęcie władzy są większe niż kiedykolwiek. „Nasz sąsiad nie jest w stanie przeprowadzić reform, prezydent Macron staje się kulawą kaczką” - uważa „Tagesspiegel”. „Czy Francja jest niereformowalna i stanie się teraz niemożliwa do rządzenia?” - pyta dziennik.

Ryzyko kryzysu większego niż kryzys grecki

„Tagesspiegel” zwrócił uwagę na zadłużenie Francji i brak koniecznych reform. „Dla Niemiec i UE oznacza to, że niewielkie reformy i oszczędności nie zakończą kryzysu we Francji. Zadłużenie wzrosło do około 120 proc. PKB, czyli dwukrotnie więcej niż 60 proc. dopuszczalne przez (unijny) pakt stabilności. Grozi to kryzysem euro o zupełnie innym kalibrze niż kryzys grecki” - ostrzega dziennik.

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Bayrou

Prawdopodobna porażka premiera Francois Bayrou w poniedziałkowym głosowaniu nad wotum zaufania grozi upadkiem Francji, euro i Unii Europejskiej - stwierdza „Tagesspiegel”. "Ratunek może nadejść dopiero wtedy, gdy Francuzi sami przyznają, jak wielkie jest zagrożenie" - konkluduje gazeta z Berlina.

Centrowy obóz polityczny Macrona w obecnym układzie sił w parlamencie nie może stworzyć rządu samodzielnie i musi liczyć na współpracę bądź przynajmniej neutralność innych sił politycznych. Pole manewru jest obecnie bardzo ograniczone. Skrajnie prawicowe RN w ostatnich dniach wyklucza taką współpracę, bo domaga się rozwiązania parlamentu. Socjaliści chcieliby samodzielnie powołać mniejszościowy rząd, który szukałby kompromisu w parlamencie przy każdym projekcie ustawy.

Bayrou zwróci się w poniedziałek do parlamentu o wotum zaufania dla swego mniejszościowego rządu. Mimo prób zjednania opozycji zapewne przegra to głosowanie.