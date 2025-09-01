Czy Francja utrzyma dyscyplinę fiskalną?

W rozmowie z francuską rozgłośnią Radio Classique Lagarde dodała, że kluczowe jest, aby Francja utrzymała dyscyplinę fiskalną.

Francuzi nie chcą cięć w budżecie

Skomentowała w ten sposób ostatnie turbulencje na francuskiej scenie politycznej. Premier Francois Bayrou w ubiegłym tygodniu ogłosił, że zwróci się do parlamentu o wotum zaufania w związku z niepopularnymi planami cięć w budżecie na 2026 r., którym sprzeciwia się, według badań opinii, 80 proc. Francuzów. Partie opozycyjne - zarówno na lewicy, jak i na prawicy - zapowiedziały, że zagłosują przeciwko mniejszościowemu rządowi. Jeśli Bayrou przegra głosowanie, będzie musiał ustąpić.

Francja - druga największa gospodarka Eurolandu

Francja, druga co do wielkości gospodarka strefy euro, mierzy się z ogromnym poziomem zadłużenia, trzecim najwyższym w UE (w stosunku do PKB). Zawirowania polityczne dodatkowo pogorszyły stan francuskich finansów, uderzając w rynek obligacji. Oznacza to, że Francja musi płacić więcej inwestorom skupującym jej dług.