GUS przekazał, że według stanu na koniec grudnia 2025 r. do rejestru REGON wpisanych było blisko 5 mln 443 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W ostatnim miesiącu ub.r. liczba podmiotów nowo zarejestrowanych, jak też wyrejestrowanych była większa niż miesiąc wcześniej.

Dodano, że w grudniu 2025 r. w rejestrze REGON zarejestrowano 28,48 tys. firm, o 2,5 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Zwiększyła się liczba rejestracji spółek cywilnych (o 24,3 proc.) oraz spółek handlowych (o 15,1 proc.).

Wzrost liczby wyrejestrowanych firm

Urząd przekazał, że w grudniu ub.r. z rejestru REGON wyrejestrowano 24,2 tys. podmiotów, tj. o 60,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W grudniu 2023 r. wyrejestrowano 20,8 tys. podmiotów.

„Odnotowano większą liczbę wyrejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 69 proc.) w porównaniu do listopada (analogiczny okres roku poprzedniego 21,9 proc.). Liczba wyrejestrowanych spółek handlowych zwiększyła się (o 2,4 proc.)” - dodano.

Nieznacznie więcej firmy z zawieszoną działalnością

W grudniu odnotowano też wzrost liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w stosunku do poprzedniego miesiąca(o 0,9 proc.). GUS przekazał, że podmioty z zawieszoną działalnością według stanu na koniec grudnia 2025 r. stanowiły 15,2 proc. ogólnej liczby wpisanych podmiotów. Wśród podmiotów z zawieszoną działalnością większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,9 proc.).