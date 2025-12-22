GUS: Sprzedaż detaliczna w listopadzie
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz spadek o 3,1 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,8 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie i w październiku 2025 r.:
|listopad
|październik
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|ogółem
|3,1
|-3,3
|5,4
|6,7
|pojazdy mechaniczne
|12,9
|-0,7
|15,6
|13,5
|paliwa
|5,9
|-5,9
|4,7
|2,1
|żywność, napoje, wyroby tytoniowe
|-2,9
|-7,8
|0,6
|8,6
|pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
|-
|-
|-
|-
|leki, kosmetyki
|2,1
|-0,8
|5,6
|7,8
|odzież, obuwie
|12,2
|6,8
|9
|3,2
|meble, AGD, RTV
|16,6
|9,4
|13,9
|2,4
|prasa, książki
|-5,2
|4,3
|-3,3
|-2,1
|pozostałe
|0,9
|-2,6
|2,4
|3,8
(PAP Biznes)