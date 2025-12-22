GUS: Sprzedaż detaliczna w listopadzie

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz spadek o 3,1 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,8 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie i w październiku 2025 r.:

listopad październik rdr mdm rdr mdm ogółem 3,1 -3,3 5,4 6,7 pojazdy mechaniczne 12,9 -0,7 15,6 13,5 paliwa 5,9 -5,9 4,7 2,1 żywność, napoje, wyroby tytoniowe -2,9 -7,8 0,6 8,6 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 2,1 -0,8 5,6 7,8 odzież, obuwie 12,2 6,8 9 3,2 meble, AGD, RTV 16,6 9,4 13,9 2,4 prasa, książki -5,2 4,3 -3,3 -2,1 pozostałe 0,9 -2,6 2,4 3,8

(PAP Biznes)