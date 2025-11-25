Sprzedaż detaliczna w październiku

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz wzrost o 5,0 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,9 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2025 r.: