Sprzedaż detaliczna w październiku
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz wzrost o 5,0 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,9 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2025 r.:
|październik
|październik
|wrzesień
|wrzesień
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|ogółem
|5,4
|6,7
|6,4
|-2,7
|pojazdy mechaniczne
|15,6
|13,5
|15
|12,8
|paliwa
|4,7
|2,1
|7,1
|-7,5
|żywność, napoje, wyroby tytoniowe
|0,6
|8,6
|0,2
|-3,5
|pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
|-
|-
|-
|-
|leki, kosmetyki
|5,6
|7,8
|4,4
|-0,2
|odzież, obuwie
|9,0
|3,2
|20,5
|-6,4
|meble, AGD, RTV
|13,9
|2,4
|16,1
|-4
|prasa, książki
|-3,3
|-2,1
|0,1
|-4,3
|pozostałe
|2,4
|3,8
|3,3
|0,2