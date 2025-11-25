Sprzedaż detaliczna w październiku

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz wzrost o 5,0 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,9 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2025 r.:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
ogółem 5,4 6,7 6,4 -2,7
pojazdy mechaniczne 15,6 13,5 15 12,8
paliwa 4,7 2,1 7,1 -7,5
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 0,6 8,6 0,2 -3,5
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - -
leki, kosmetyki 5,6 7,8 4,4 -0,2
odzież, obuwie 9,0 3,2 20,5 -6,4
meble, AGD, RTV 13,9 2,4 16,1 -4
prasa, książki -3,3 -2,1 0,1 -4,3
pozostałe 2,4 3,8 3,3 0,2