Wizyta szwedzkich elit w Polsce

Rozpoczynająca się we wtorek w Warszawie wizyta szwedzkiej pary królewskiej, Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii, a także przedstawicieli szwedzkiego rządu i biznesu, jest potwierdzeniem wysokiej rangi stosunków między Polską a Szwecją. Formalnie zbliżenie to zostało zapoczątkowane podpisaniem jesienią 2024 r. przez premierów obu krajów porozumienia o strategicznym partnerstwie.

Oś Warszawa-Sztokholm

Po tym wydarzeniu przyspieszyła współpraca Warszawy i Sztokholmu w kwestii bezpieczeństwa. Latem 2025 r. w Malborku w ramach operacji NATO stacjonowały szwedzkie samoloty bojowe Gripen, pilnując polskiego nieba i dostaw broni na Ukrainę, a jesienią tego samego roku polscy spadochroniarze ćwiczyli obronę Gotlandii.

Polska wybrała szwedzkie okręty podwodne

Polska wybrała ofertę szwedzkiej firmy zbrojeniowej Saab w przetargu na zakup okrętów podwodnych, a Szwecja kupiła od polskiej spółki Mesko przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun.

Polsko-szwedzki szczyt biznesowy

Konsekwencją umowy o strategicznym partnerstwie było zorganizowanie jesienią ub.r. w Sztokholmie pierwszego szwedzko-polskiego szczytu biznesowego. Szwedzkie inwestycje bezpośrednie w Polsce wyniosły w 2024 r. 5,5 mld euro, notując wzrostu o 220 proc. w ciągu ostatnich 20 lat. Obecnie na polskim rynku działa 700 szwedzkich przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie 109 tys. pracowników, a na rzecz eksportu do Szwecji pracuje w Polsce 150 tys. osób. Wartość wymiany handlowej między Polską a Szwecją wynosi 20,6 mld euro i rośnie.

Na szwedzko-polskim forum gospodarczym obecne były również polskie firmy działające w Szwecji, co jeszcze kilka lat temu zdarzało się rzadko. Ostatnio sukces odniosła spółka Pesa z Bydgoszczy, producent ekologicznych lokomotyw na wodór, zdobywając klientów na szwedzkim rynku.

W obliczu wojny handlowej, wywołanej podwyższaniem ceł przez prezydenta USA Donalda Trumpa, Polska i Szwecja współpracują na rzecz wzmocnienia konkurencyjności w Europie, w tym deregulacji.

Współpraca na poziomie społeczeństw

W ciągu ostatnich dwóch dekad doszło również do zacieśnienia relacji szwedzko-polskich na poziomie społeczeństw. W 2004 r. Szwecja jako jeden z pierwszych krajów UE otworzyła bez okresów przejściowych rynek pracy dla Polaków po wejściu Polski do Unii. Natomiast polskie uczelnie medyczne stały się popularne wśród szwedzkich studentów. Dzięki temu dziś w wielu szwedzkich przychodniach można spotkać lekarzy mówiących po polsku.

Nowym trendem wśród Szwedów są studia na uczelniach artystycznych w Polsce. Łódzką Szkołę Filmową skończył osiadły w Polsce reżyser Magnus von Horn. Jego film „Dziewczyna z igłą” był duńskim kandydatem do Oscara. Inny znany szwedzki absolwent łódzkiej Filmówki to Nils Crone, operator filmowy, pracujący na planie serialu „1670”.

Coraz więcej Szwedów mieszka w Polsce

W ostatnich latach rośnie liczba Szwedów mieszkających w Polsce na stałe; jest ona szacowana na kilka tysięcy. Na forach internetowych Szwedzi wymieniają się pozytywnymi wrażeniami o Polsce i informacjami na temat wynajęcia mieszkania i warunków pracy, choć jeszcze kilka lat temu to Polacy szukali podobnych informacji o szwedzkim rynku. Wśród Polaków spada zainteresowanie wyjazdami zarobkowymi do tego kraju. W 2025 r. więcej Polaków opuściło ten kraj, niż z niego wyemigrowało. W Szwecji mieszka ok. 100 tys. Polaków.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk