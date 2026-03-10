Rośnie liczba firm, które chcą zatrudniać

Zgodnie z raportem "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", mierzącym plany rekrutacyjne firm, prognoza netto zatrudnienia poddana korekcie sezonowej wynosi +31%.

"W odpowiedziach firm widzimy, że w ujęciu kwartalnym wzrósł odsetek organizacji, które chcą zwiększać zatrudnienie i jednocześnie spadł udział tych, które mówią o redukcjach. Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, przedsiębiorstwa częściej widzą przestrzeń do rozwoju niż do cięć. Największą co do wielkości grupę nadal stanowią firmy, które utrzymują obecny poziom zatrudnienia i obserwują otoczenie rynkowe przed podjęciem decyzji" - powiedział dyrektor zarządzający ManpowerGroup Polska Tomasz Walenczak, cytowany w komunikacie.

"Organizacje nie tylko chcą utrzymywać zespoły, lecz aktywnie inwestują w kompetencje, które pozwalają im zwiększać odporność, przyspieszać transformację, realizować cele. To, co aktualnie obserwujemy na rynku odzwierciedla jego dojrzałość, a ludzie są traktowani jako zasób krytyczny. Choć obecna niepewność geopolityczna może powodować większą ostrożność w podejmowaniu decyzji, ogólny kierunek jest zachęcający, a firmy przyzwyczaiły się już do funkcjonowania w złożonym otoczeniu" - dodał.

Branże, które będą zatrudniać najchętniej

Największe chęci do zatrudniania nowych kadr zgłaszają firmy w budownictwie i nieruchomościach (+45%), usługach komunalnych i surowcach (+41%), handlu i logistyce (+38%). Korzystna sytuacja czeka na kandydatów w finansach i ubezpieczeniach (+30%) oraz produkcji przemysłowej (+27%). Mniej optymistyczne plany mają firmy z sektora informacji i komunikacji (+18%) oraz usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (+18%), natomiast w branży motoryzacyjnej prognoza wynosi 0%, podano.

Wiosna przynosi ożywienie na rynku pracy

"Wiosna tradycyjnie przynosi ożywienie na rynku pracy, szczególnie w branżach silnie zależnych od warunków pogodowych. Widzimy to między innymi w budownictwie, które obecnie znajduje się także w szczytowej fazie dużych inwestycji, a także w HoReCa czy usługach komunalnych, gdzie drugi kwartał od lat oznacza intensyfikację aktywności. Z drugiej strony widzimy zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów, firmy zatrudniają jakościowo i w tym kierunku będzie zmierzał rynek rekrutacyjny. W nadchodzącym kwartale możemy oczekiwać nowych ofert pracy, ale będą to w znakomitej większości propozycje dla kandydatów o kompetencjach specjalistycznych, nie rekrutacje masowe. Pracodawcy szukają jakości, dlatego na znaczeniu zyskują kompetencje analityczne, techniczne, operacyjne, technologiczne. Potwierdzają to też intencje firm z sektora finansów i ubezpieczeń, usług profesjonalnych, opieki zdrowotnej czy technologii i usług IT" - mówi Walenczak.

"W grupie ryzyka jeśli chodzi o potencjalne redukcje mogą znaleźć się osoby wykonujące proste i manualne prace, role nadmiarowe po reorganizacjach, połączeniach działów" - dodał.

Dlaczego firmy chcą rekrutować nowych pracowników?

Najczęstszym powodem nowych rekrutacji jest rozwój organizacji i tworzenie w związku z tym nowych miejsc pracy (64%), rozszerzenie działalności firm (38%), a także rozwój technologiczny, który generuje zapotrzebowanie na nowe umiejętności (22%). Mniej firm rekrutuje, ponieważ uzupełnia wakaty po odejściu pracowników (21%), chce utrzymać konkurencyjność (21%), rozpoczyna tymczasowe projekty (20%). Z kolei redukcje są spowodowane optymalizacją procesów i łączeniem stanowisk (29%), reorganizacją (25%), zmianami rynkowymi, które zmniejszyły zapotrzebowanie na niektóre funkcje (25%), przekazano dalej w materiale.

Firmy wspominają także o malejącym popycie na ich usługi, produkty (24%) oraz o automatyzacji (24%). Organizacje, które nie chcą zmieniać liczby pracowników mówią o tym, że obecny personel wystarcza do realizacji celów biznesowych (48%), a rynek jest stabilny i nie oczekują zmian (28%). Za brakiem decyzji lub niepewnością firm, co do planów rekrutacyjnych stoi niedobór talentów - firmy chciałyby zatrudnić nowy personel, ale nie mogą go znaleźć (45%). Powodem są także wahania popytu na usługi, produkty firmy wpływające na plany zatrudnienia (27%), niepewność gospodarcza w kraju (18%), wskazano.

