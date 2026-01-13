W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej ryzyko to obciąża przedsiębiorcę w sposób absolutny, jako że odpowiada on za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Wraz ze wzrostem skali przedsięwzięcia, zatrudnianiem kolejnych pracowników i podpisywaniem nowych kontraktów, model ten przestaje być akceptowalny dla osób dbających o bezpieczeństwo finansowe swoje i swojej rodziny. Przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością staje się wówczas najskuteczniejszym narzędziem ochrony dorobku życia, pozwalającym na postawienie wyraźnej granicy między finansami prywatnymi a ryzykiem biznesowym. Takie rozwiązanie ułatwia także ewentualną sukcesję kierowanego przedsiębiorstwa w przyszłości.

Na czym polega przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. polega na płynnej zmianie formy prawnej prowadzonej dotychczas działalności bez konieczności jej likwidacji. Przekształcenie to złożony proces pozwalający m.in. na obniżenie kosztów prowadzonej działalności, pozyskanie zewnętrznego finansowania, czy zmianę sposobu ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Zgodnie z zasadą kontynuacji przekształconej spółce przysługiwać będą co do zasady te same prawa i obowiązki, co przekształcanemu przedsiębiorcy, dzięki czemu możliwa jest płynna kontynuacja działalności bez konieczności aneksowania zawartych dotychczas umów. Spółka przekształcona pozostanie właścicielem uzyskanych przez przedsiębiorcę zezwoleń, koncesji oraz ulg, chyba że ustawa lub wydana decyzja administracyjna stanowi inaczej.

Jak przebiega proces przekształcenia JDG w spółkę z o.o.?

Pierwszym etapem przekształcenia będzie przygotowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami, tj. projektem oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy przekształcanego, projektem aktu założycielskiego spółki przekształcanej, wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego oraz sprawozdaniem finansowym. Konieczne będzie także powołanie członków organów nowopowstającej spółki. Następnie, konieczne będzie zgłoszenie planu przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o weryfikację planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, należy pamiętać także o obowiązku zawiadomienia pracowników o przejściu zakładu pracy. Po zarejestrowaniu spółki w KRS możliwe będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Dniem przekształcenia będzie dopiero dzień rejestracji spółki przekształconej w KRS.

Jakie będą skutki przekształcenia JDG w spółkę z o.o.?

Wraz z przekształceniem odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania spółki zostanie ograniczona. Warto jednak pamiętać, że subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosić mogą członkowie jej zarządu zgodnie z regulacją art. 299 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Nowopowstała spółka zachowana co do zasady wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki oraz będzie mogła kontynuować umowy zawarte przez przekształcone przedsiębiorstwo. Spółka otrzyma nowy NIP i REGON.

W zakresie ubezpieczeń społecznych jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będący osobą fizyczną przedsiębiorca będzie traktowany jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Alternatywnym rozwiązaniem może być sprzedaż części udziałów drugiej osobie.

Warto pamiętać, że spółka z o.o. prowadzi pełną księgowość oraz jest płatnikiem podatku CIT. Dochody spółki opodatkowane będą na poziomie spółki podatkiem CIT, a w przypadku wypłaty dywidendy przez wspólników dodatkowo podatkiem PIT.

Dlaczego warto przekształcić działalność w spółkę z o.o.?

Spółka kapitałowa, jaką jest spółka z o.o. postrzegana jest jako bardziej profesjonalna i stabilniejsza forma prowadzenia działalności, co bezpośrednio przekłada się na prestiż prowadzonego biznesu. Taka forma prowadzenia działalności sprzyja także pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania (także poprzez dopuszczenie inwestora do udziału w zysku spółki, jako wspólnika). Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. to także forma zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością oraz odseparowanie finansów osobistych od firmowych.