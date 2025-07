Jak sprawdzić PPK? Jak sprawdzić stan swojego konta w PPK?

Stan swoich oszczędności w PPK najłatwiej sprawdzić poprzez serwis internetowy instytucji finansowej, która zarządza środkami. Dostęp uzyskuje się po rejestracji. Zaraz po zawarciu w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK, powinien on otrzymać od instytucji finansowej, wybranej przez pracodawcę, powitalny pakiet informacyjny. Znajduje się tam m.in. informacja, jak uzyskać dostęp do swojego rachunku, a zatem również dane do pierwszego logowania. Po zalogowaniu można na bieżąco śledzić wysokość zgromadzonych środków, historię wpłat i ewentualne wypłaty.

Jak wypłacić środki z PPK przed 60. rokiem życia?

Wypłata środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego nazywana jest zwrotem. Można to zrobić w dowolnym momencie, bez utraty statusu uczestnika PPK. Należy złożyć dyspozycję wypłaty (zwrotu) w instytucji zarządzającej rachunkiem, najczęściej przez formularz online.

Jak wygląda podział wypłacanych środków?

Środki z wpłat własnych wracają w całości na konto uczestnika.

na konto uczestnika. Środki z wpłat pracodawcy zostaną pomniejszone o podatek (ZUS).

o podatek (ZUS). Dopłaty państwowe przepadają (powitalna - 250 zł i roczna - 240 zł).

Ile można wypłacić z PPK? Rekordowe kwoty w Polsce

Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że tylko w pierwszym kwartale 2025 roku uczestnicy PPK wypłacili ponad 600 mln zł. Najwięcej – aż 800 tys. zł – wypłacił anonimowy rekordzista - informuje serwis Wyborcza.biz.

Wcześniej, gdy rekord wynosił 660 tys. zł, eksperci szacowali, że taki uczestnik musiał zarabiać ok. 472 tys. zł brutto miesięcznie, przy maksymalnych wpłatach do PPK.

Przykładowo pan Tomasz, który zarabia 8 tys. zł miesięcznie, co roku w lipcu wypłaca środki z PPK. W 2025 roku zwrócono mu:

1920 zł z jego wpłat,

z jego wpłat, 1008 zł od pracodawcy,

od pracodawcy, łącznie 2928 zł netto ,

, dodatkowo 432 zł odprowadzono na jego konto w ZUS.

Efektywnie jego zysk wyniósł 52,5% względem tego, co wpłacił.

Dlaczego Polacy tak często wypłacają środki z PPK? Luka w systemie

Zgodnie z przepisami, PPK miały być systemem długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Jednak obecnie uczestnik PPK może wypłacić swoje pieniądze w dowolnym momencie i wielokrotnie, nie tracąc uczestnictwa w programie.

Na ten problem zwraca uwagę Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), wskazując, że takie zachowanie jest wbrew celom ustawy o PPK. W praktyce wielu traktuje PPK jako dodatkowe konto oszczędnościowe, a nie zabezpieczenie emerytalne.

Co daje wcześniejsza wypłata z PPK, a co się traci?

Rodzaj środków Czy dostaniesz? Potrącenia / straty Potrącenia / straty Twoje wpłaty TAK Bez potrąceń Wpłaty pracodawcy TAK Pomniejszone o składki ZUS Dopłaty od państwa NIE Przepadają

PPK 2025 w liczbach

Liczba uczestników: ponad 3,8 mln osób

Środki zgromadzone: ponad 37 mld zł

Wypłaty w I kwartale 2025: 607 mln zł (210 tys. uczestników)

(210 tys. uczestników) Rekordowe wypłaty: 800 tys. zł od jednego uczestnika

Czy opłaca się wypłacać pieniądze z PPK wcześniej?

Dla wielu osób wcześniejsze wypłaty z PPK stały się sposobem na szybkie odzyskanie części wpłaconych środków, mimo że oznacza to utratę dopłat państwowych. W praktyce wypłaty te traktowane są przez część uczestników jako forma rocznego „dodatku do pensji”, co potwierdzają kolejne raporty PFR i KNF.

Możliwe zmiany w ustawie o PPK do końca 2026 roku

Ministerstwo poinformowało, że temat rosnącej liczby zwrotów z PPK może zostać poruszony podczas najbliższego przeglądu ustawy. Zgodnie z przepisami, Rada Ministrów musi przeprowadzić taki przegląd do 31 grudnia 2026 r. W jego trakcie możliwe będzie sformułowanie ewentualnych propozycji legislacyjnych, które mogłyby ograniczyć liczbę wypłat środków z PPK.

Autozapis do PPK częściej niż co cztery lata?

Nie tylko kwestia zwrotów ma być przedmiotem analiz. Według jednej z rozważanych propozycji, mechanizm autozapisu do PPK miałby być stosowany nie co cztery, lecz co dwa lata. To ważna informacja dla pracowników, którzy nie chcą przystępować do programu – obecnie są oni zapisywani automatycznie co cztery lata, jeśli mają mniej niż 55 lat.