Obowiązek sezonowej zmiany czasu w Polsce w 2026 roku

W roku 2026 Polska utrzyma sezonową zmianę czasu, obejmującą przejście z czasu zimowego na letni i z powrotem. Kontynuacja tego systemu wynika z faktu, że Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest zobowiązana do przestrzegania wspólnych, unijnych regulacji w tej materii. Chociaż na szczeblu wspólnotowym podjęto inicjatywy mające na celu zniesienie zmian czasu, ostateczna decyzja w tej sprawie została odroczona, a dotychczas nie weszły w życie żadne nowe, prawnie wiążące przepisy, które zniosłyby ten obowiązek. W praktyce oznacza to, że również w 2026 roku mieszkańcy Polski będą musieli dwukrotnie w ciągu roku skorygować wskazania swoich zegarków do czasu obowiązującego w danym sezonie - raz wiosną, przechodząc na czas letni, i raz jesienią, wracając do czasu zimowego. Z perspektywy obywateli i podmiotów gospodarczych, sytuacja pozostaje niezmieniona: konieczne jest pamiętanie o dokładnych datach i momentach przejścia z jednego czasu na drugi.

Zmiana czasu. Termin przejścia na czas letni w 2026 roku

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce i całej Unii Europejskiej, zmiana czasu na letni następuje niezmiennie w ostatnią niedzielę marca. W kalendarzu 2026 roku ostatnia niedziela tego miesiąca przypada na dzień 29 marca. Tym samym, w nocy z soboty na niedzielę, tj. z 28 na 29 marca, nastąpi przejście z czasu zimowego na czas letni.

Dwie zmiany czasu w 2026 roku

W 2026 roku w Polsce nastąpią dwie zmiany czasu: przejście na czas letni (z 28 na 29 marca, z 2:00 na 3:00) oraz powrót na czas zimowy (z 25 na 26 października, z 3:00 na 2:00).