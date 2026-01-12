Harmonogram usuwania azbestu i nowe przepisy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Resort Klimatu i Środowiska intensywnie pracuje nad wdrożeniem nowej ustawy azbestowej, która ma uregulować proces eliminacji tego niebezpiecznego materiału z polskiej przestrzeni budowlanej. Choć produkcja i wykorzystywanie azbestu są w Polsce prawnie zakazane już od 1998 roku, wciąż ogromna liczba budynków posiada elementy konstrukcyjne lub pokrycia dachowe wykonane z tego surowca. Zgodnie z unijnymi wymogami oraz krajowymi planami, ostateczny termin na całkowite usunięcie lub skuteczne zabezpieczenie wyrobów azbestowych został wyznaczony na 31 grudnia 2032 roku. Prace legislacyjne są bezpośrednią odpowiedzią na konieczność dostosowania polskiego prawa do dyrektywy unijnej 2009/148/WE, której celem jest zapewnienie maksymalnej ochrony pracowników i obywateli przed rakotwórczym działaniem włókien azbestowych.

Obowiązkowa deklaracja azbestowa i terminy dla właścicieli nieruchomości

Kluczowym elementem nadchodzących zmian prawnych jest nałożenie na właścicieli nieruchomości nowych obowiązków o charakterze sprawozdawczym. Każda osoba posiadająca wyroby zawierające azbest, takie jak popularny niegdyś eternit, będzie zobowiązana do złożenia specjalnej deklaracji azbestowej w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Procedura ta ma na celu stworzenie rzetelnej bazy danych i poinformowanie władz gminnych o lokalizacji szkodliwych materiałów. Co istotne, informacje przekazywane do urzędów gmin będą musiały podlegać regularnej aktualizacji, co pozwoli państwu na bieżąco monitorować postępy w procesie oczyszczania kraju z toksycznych substancji izolacyjnych i budowlanych.

Wysokie kary finansowe za brak zgłoszenia i błędy formalne

Niedopełnienie obowiązków związanych z inwentaryzacją azbestu będzie wiązało się z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Właściciele domów, którzy nie złożą wymaganej deklaracji w terminie, muszą liczyć się z grzywnami w wysokości od 500 zł do 1 tys. zł, przy czym łączna suma kar nałożonych w ciągu jednego roku może wynieść nawet 5 tys. zł. Jeszcze surowsze restrykcje przewidziano dla podmiotów zawodowo zajmujących się demontażem szkodliwych materiałów. Wykonawcy prac, którzy dopuszczą się uchybień formalnych lub będą prowadzić działalność bez niezbędnych zezwoleń, mogą zostać ukarani grzywną sięgającą 20 tys. zł. Tak rygorystyczne podejście wynika z ogromnego zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakie generuje nieprawidłowe obchodzenie się z azbestem.

Zagrożenia zdrowotne wynikające z ekspozycji na pył azbestowy

Restrykcyjne przepisy są uzasadnione udowodnioną wysoką szkodliwością azbestu, który przez dekady był masowo stosowany jako tani i trwały materiał izolacyjny. Niebezpieczeństwo tkwi w mikroskopijnych włóknach, które po uwolnieniu do atmosfery stają się niewidocznym, ale zabójczym składnikiem powietrza. Wdychanie tych cząsteczek prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń układu oddechowego, wywołując takie schorzenia jak pylica azbestowa czy nowotwory płuc. Z tego względu usunięcie dachów z eternitu i innych elementów azbestowych do 2032 roku jest traktowane nie tylko jako wymóg prawny, ale przede wszystkim jako niezbędny krok w stronę poprawy bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich mieszkańców.