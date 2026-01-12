Niszczycielskie, szybkie i precyzyjne. Wytyczne rakiet "Nightfall"

Zgodnie z wytycznymi, podanymi w komunikacie, pociski mają mieć głowice bojowe o masie 200 kg i zasięgu około 500 km. Do ich opracowania, w ramach konkursu, zostaną wyłonione trzy zespoły. Każdy z nich otrzyma po 9 mln funtów na zaprojektowanie pocisku, zbudowanie go i dostarczenie trzech pierwszych egzemplarzy przeznaczonych do próbnych odpaleń w ciągu 12 miesięcy. Podpisanie kontraktów z wyłonionymi zespołami jest planowane już na marzec tego roku.

Brytyjski resort obrony liczy, że maksymalny koszt jednego pocisku projektu "Nightfall" wyniesie 800 tys. funtów, a ich miesięczna produkcja będzie na pozimie co najmniej 10 sztuk.

Wedle założeń pocisk 'Nightfall" będzie można odpalać z różnych platform transportowych – szybko wystrzeliwać kilka rakiet, jedna po drugiej, i wycofywać wyrzutnie w ciągu kilku minut. Od momentu odpalenia do trafienia w cel ma upływać nie więcej niż 10 minut. Brytyjski MON oczekuje również, że nowe rakiety będą bronią niezwykle precyzyjną – dzięki naprowadzaniu GPS odchylenie od celu ma nie przekraczać pięciu metrów.

"Nightfall" nie tylko dla Ukrainy

Nowe rakiety mają zapewnić Kijowowi, według komunikatu Londynu, "potężne" i "efektywne kosztowo" uzbrojenie dalekiego zasięgu, objęte "minimalnymi ograniczeniami eksportowymi ze strony państw trzecich".

"Choć Nightfall powstaje z myślą o wsparciu Ukrainy, będzie on również wykorzystywany w przyszłych programach Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii dotyczących uderzeń dalekiego zasięgu" – podkreśliło brytyjskie MON.

Oprócz nowej rakiety Brytyjczycy planują także produkcję dla Ukrainy dronów Octopus, które mają służyć do przechwytywania rosyjskich dronów bojowych.

Londyn już wysyła Kijowowi pociski Storm Shadow

Przypomnimy, że Wielka Brytania już dostarcza Kijowowi rakiety dalekiego zasięgu Storm Shadow. W listopadzie 2024 roku Wielka Brytania zniosła ograniczenia dotyczące ich użycia do ataków na cele znajdujące się na terytorium Rosji.

Później dziennik „Financial Times” informował, że brytyjscy wojskowi pomagają Siłom Zbrojnym Ukrainy w przeprowadzaniu uderzeń na terytorium Rosji, a także apelują do sojuszników o rozszerzenie wsparcia wywiadowczego dla Kijowa.