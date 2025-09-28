Kontrowersyjne wypowiedzi Trumpa

W połowie konferencji prasowej, na której Donald Trump sensacyjnie ogłosił, że „znalazł rozwiązanie problemu autyzmu”, przyznał: „Bobby (Kennedy) chce być bardzo ostrożny z tym, co mówi, ale ja nie jestem aż tak ostrożny z tym, co mówię”. Prezydent USA przeszedł od przekraczania granic do całkowitej bezkompromisowości - oceniła stacja.

Wypowiedź podczas nabożeństwa żałobnego po Charliem Kirku

W zeszłą niedzielę, chwilę po tym, jak wdowa po Charliem Kirku, Erika, publicznie przebaczyła zabójcy męża, Trump powiedział zgromadzonym na nabożeństwie żałobnym, że „nienawidzi swoich przeciwników” - przypomniano w analizie Sky News.

Krytyka ekspercka po powiązaniu paracetamolu z ryzykiem autyzmu

Dwadzieścia cztery godziny później prezydent spotkał się z ostrą krytyką ekspertów medycznych, kiedy powiązał stosowanie Tylenolu (paracetamolu) w ciąży ze zwiększonym ryzykiem autyzmu.

Wystąpienia międzynarodowe i polityka zagraniczna

We wtorek udał się do Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie jego frustracja związana z zablokowanymi schodami ruchomymi i awarią promptera stanowiła preludium do bojowego wystąpienia. „Jestem w tym naprawdę dobry. Wasze kraje pójdą na dno” – powiedział do publiczności, wyśmiewając europejskie podejście do imigracji jako „nieudany eksperyment otwartych granic”.

Następnie nastąpił zwrot w sprawie Ukrainy. Trump zasugerował, że kraj ten mógłby odzyskać wszystkie ziemie utracone na rzecz Rosji.

Analiza Sky News

„Większość polityków zostałaby ukarana za brak konsekwencji, ale Trump przedstawia to jako strategiczny geniusz – przedstawiając siebie jako osobę dyktującą warunki. Trudno to zrozumieć, gdy jego wyrażane nadzieje na pokój na Ukrainie i w Strefie Gazy są przeplatane postami w portalach społecznościowych potępiającymi powrót Jimmy'ego Kimmela (amerykańskiego prowadzącego talk-show)” - stwierdziła stacja.

Donald Trump przez większość swojej kariery politycznej kreował się na człowieka stojącego ponad konwenansami polityki, prawa czy dyplomacji. Wydaje się, że obecnie czuje się bardziej niezwyciężony niż kiedykolwiek. Od pogrzebów po szczyty światowe, od pokoju na świecie po zdrowie publiczne, prezentuje ten sam wizerunek: zasady są dla innych” - podsumowano.