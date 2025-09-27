Ważne słowa prezydenta USA

- Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia - powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork. - Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę, to będzie porozumienie... Będzie pokój. Myślę, że mamy porozumienie - dodał.

Trump nie podał szczegółów dotyczących potencjalnej umowy, lecz wyraził pogląd, że to będzie ósma wojna, którą zakończy.

Brak potwierdzenia przez strony konfliktu

Jak dotąd żadna ze stron nie potwierdziła słów prezydenta USA, które padły tuż po tym, gdy swoje przemówienie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ zakończył premier Izraela Benjamin Netanjahu. Szef izraelskiego rządu mówił, że Izrael musi „zakończyć robotę” i wyeliminować Hamas. Zapowiadał też, że nie ugnie się pod presją.

Plan 21-punktowy Trumpa

We wtorek Trump i jego zespół mieli przedstawić 21-punktowy plan zakończenia wojny podczas spotkania z przywódcami państw arabskich. Wysłannik prezydenta ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, powiedział później, że liczy, że wkrótce doprowadzi to do przełomu.

Spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem

Temat ten miał być jedną z kwestii omawianych podczas czwartkowego spotkania Trumpa z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W piątek turecki przywódca również oznajmił, że osiągnął z prezydentem USA „wspólne zrozumienie”, jak zakończyć wojnę. Trump oświadczył po spotkaniu, że nie pozwoli Izraelowi na aneksję Zachodniego Brzegu Jordanu.

Założenia amerykańskiego planu

Według CNN amerykański plan zakłada uwolnienie zakładników i trwałe zawieszenie broni, a także nakreśla ramy dotyczące sposobu zarządzania Strefą Gazy bez Hamasu i stopniowego wycofywania stamtąd wojsk izraelskich.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)