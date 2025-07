Amerykańska broń jądrowa trafiła do Wielkiej Brytanii? „Dowody są przytłaczające”

Jakiś czas temu media donosiły, że pewna część amerykańskiej broni jądrowej została przetransportowana do bazy sił powietrznych RAF w Lakenheath w Anglii. Kampania na rzecz Rozbrojenia Jądrowego (CND) zaapelowała do brytyjskiego premiera Keira Starmera, by odniósł się do tych doniesień.