Wielka Brytania grozi Izraelowi uznaniem Palestyny. BBC: To "dyplomatyczny łom"

Premier Wielkiej Brytanii postawił ultimatum Izraelowi, grożąc, że jeśli Jerozolima nie podejmie istotnych kroków w celu zakończenia "przerażającej sytuacji" w Strefie Gazy, to Londyn we wrześniu uzna państwowość Palestyny. Stacja BBC oceniła, że decyzja premiera Keira Starmera to "dyplomatyczny łom", który ma ożywić proces pokojowy.