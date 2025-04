Książę Harry spotkał się z ofiarami wojny

W centrum Superhumans we Lwowie nikt nie spodziewał się takiego gościa. Książę Harry, znany z zaangażowania w sprawy weteranów wojennych, odwiedził wczoraj Ukrainę, by osobiście spotkać się z ofiarami konfliktu. Wizyta miała charakter prywatny i została utrzymana w tajemnicy aż do momentu, gdy książę opuścił kraj – z uwagi na względy bezpieczeństwa.

Reklama

/> />

Reklama

W towarzystwie czterech weteranów i przedstawicieli Fundacji Invictus Games, książę odwiedził placówkę specjalizującą się w rehabilitacji osób dotkniętych wojną. To miejsce oferuje bezpłatnie protezy, zabiegi rekonstrukcyjne oraz wsparcie psychologiczne – zarówno dla żołnierzy, jak i cywilów.

Centrum, które zmienia życie rannych

Superhumans Center we Lwowie to nie tylko szpital – to nadzieja dla tysięcy osób, które straciły kończyny, zdrowie i poczucie normalności. Dzięki nowoczesnym technologiom i holistycznemu podejściu, placówka przywraca ludziom sprawność i wiarę w przyszłość. Podczas wizyty Harry rozmawiał z pacjentami i personelem, przyglądając się procesowi rehabilitacji.

/> />

Wielu z obecnych pacjentów przeszło dramatyczne przeżycia – utrata kończyn w wyniku eksplozji, trauma psychiczna, cierpienie rodzinne. Dla księcia, który sam służył w wojsku i był na misji w Afganistanie, ta wizyta miała szczególny wymiar. To nie była kurtuazyjna obecność – to była solidarność z ludźmi, którzy znają smak wojny.

Harry i Invictus Games – misja, która trwa

Książę Harry od lat angażuje się w pomoc weteranom. W 2014 roku założył Invictus Games – igrzyska sportowe dla rannych żołnierzy, inspirowane duchem paraolimpijskim. Dzięki temu projektowi wielu byłych wojskowych odzyskało cel w życiu, motywację i siłę do walki o siebie.

Wizyta w Ukrainie była przedłużeniem tej misji. W towarzystwie osób, które również przeszły przez piekło wojny i rehabilitacji, Harry przyjechał, by zainspirować, podnieść na duchu i pokazać, że nawet po największym kryzysie można stanąć na nogi – dosłownie i w przenośni.

Bezpieczeństwo, które nadal budzi emocje

Wizyta w zachodniej Ukrainie, gdzie wciąż dochodzi do rosyjskich ataków rakietowych, pokazuje, że Harry nie unika ryzyka. Ironią losu jest to, że niedawno książę starał się w brytyjskim sądzie o przywrócenie ochrony ze środków publicznych. Sprawa wzbudziła wiele emocji w Wielkiej Brytanii.

Tymczasem w Ukrainie udowodnił, że jego zaangażowanie w sprawy weteranów nie kończy się na deklaracjach. Nawet bez oficjalnej eskorty, przyjechał tam, gdzie jego obecność mogła mieć prawdziwe znaczenie.

Źródło: GB News