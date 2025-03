Amerykańskie F-35 mają częściowo zastąpić myśliwce Eurofighter Typhoon, z których pierwsze trafiły na wyposażenie brytyjskiego lotnictwa ponad 20 lat temu. Royal Air Force planuje wycofać 49 tych maszyn Eurofighter. Wcześniej Londyn zamówił 48 myśliwców F-35B dla dwóch lotniskowców Royal Navy.

Wielka Brytania kontynuuje produkcję Eurofighter Typhoon na eksport

Według źródeł The Times Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w produkcji samolotu Eurofighter Typhoon na eksport, w szczególności do Arabii Saudyjskiej i Turcji. Wielka Brytania wytwarza około 15 proc. komponentów.

F-35A w Wielkiej Brytanii, broń nuklearna na wyciągnięcie ręki?

Jak zauważyła The Times, myśliwce F-35A są w stanie przenosić ładunki jądrowe. W grudniu gazeta The Daily Telegraph poinformowała, że Stany Zjednoczone mogą w najbliższych latach rozmieścić taktyczną broń nuklearną w bazie wojskowej Lakenheath w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii. W Wielkiej Brytanii stacjonuje ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy w ponad 10 bazach.

F-35A dla Niemiec z "Kill Switch"? Obawy Berlina po zakupie

Na początku marca niemiecka gazeta "Bild" poinformowała o obawach Berlina w związku z tym, że zakupione na potrzeby niemieckiego lotnictwa kosztem 8,3 mld euro myśliwce F-35A, mogą być wyposażone w system zdalnej dezaktywacji systemów bojowych (Kill Switch) kontrolowany przez USA.