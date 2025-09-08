Jak podają lokalne media nowa fabryka firmy Unilin powstanie na terenie o powierzchni 12,3 hektara. „Będzie to nowoczesny i wysoko zautomatyzowany zakład, którego roczna wydajność wyniesie aż 8 milionów metrów kwadratowych płyt izolacyjnych” – podaje portal Nowa Trybuna Opolska (NTO).

Reklama

W nowym zakładzie Unilin będzie specjalizował się w produkcji innowacyjnych paneli izolacyjnych PIR do dachów, podłóg i ścian pod marką Utherm.

Nowe miejsca pracy

Portal podał, że w pierwszej fazie zatrudnienie w zakładzie znajdzie 20 osób. Jednak w miarę uruchamiania kolejnych działów (sprzedaży, logistyki i innych) zatrudnienie będzie rosnąć. Zgodnie z harmonogramem produkcja ma ruszyć w 2027 rok.

To dziewiąty zakład w Europie

Polski zakład w Leśnicy będzie dziewiątą fabryką firmy Unilin na Starym Kontynencie. Z doniesień NTO zakład w woj. opolskim ma być kluczowym ośrodkiem produkcyjnym na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, który pozwoli firmie skupić się na rosnącym popycie w Polsce, wschodnich Niemczech, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Źródło: Nowa Trybuna Opolska