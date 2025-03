Syndyk masy upadłościowej spółki Northvolt poinformował w piątek, że poczyniono „znaczące” postępy w negocjacjach dotyczących kontynuacji działalności producenta akumulatorów do pojazdów elektrycznych, a rozmowy z potencjalnymi nabywcami są w toku – podał Reuters.

Reklama

Ostatnia deska ratunku nie pomogła

Northvolt to miała być perła w koronie europejskiej motoryzacji. Według planów globalna wydajność zakładów Northvolt miała sięgać 230 gigawatogodzin do 2030 roku. To miało zapewnić baterie do zasilania około 3,8 miliona pojazdów elektrycznych. Tymczasem ostatnie pół roku działalności firmy to niekończąca się opowieść o piętrzących się kłopotach finansowych i procesie upadku szwedzkiej firmy.

Pod koniec ubiegłego roku Northvolt gorączkowo poszukiwał kapitału, aby zapewnić sobie przetrwanie. Niestety, chętnych do inwestowania szwedzka firma nie znalazła. W tej sytuacji Northvolt złożył wniosek o ochronę przed bankructwem w USA po tym, fiasko poniosła desperacka próba porozumienia z inwestorami w spawie zabezpieczenia finansowania ratunkowego.

Od momentu powstania w 2016 r. szwedzka firma otrzymała ponad 10 mld dolarów w formie kapitału własnego, długu i finansowania publicznego. Największymi właścicielami firmy są Volkswagen, który posiada 21 proc. udziałów i Goldman Sachs (19 proc.).

Wniosek o upadłość w Szwecji

Reuters przypomina, że 12 marca tego roku firma złożyła wniosek o upadłość w Szwecji. Jak podała firma w momencie składania wniosku o upadłość, jej fabryka akumulatorów w północnej Szwecji będzie nadal działać w perspektywie krótkoterminowej, ale decyzję o zamknięciu produkcji podejmie wyznaczony przez sąd syndyk masy upadłościowej na czas negocjacji dotyczących jej przyszłości.

Postępowanie upadłościowe dotyczy również zarejestrowanych w Szwecji spółek zależnych: Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB i Northvolt Systems AB.

Jak podała firma, oddziały Northvolt w Ameryce Północnej i Niemczech nie złożyły wniosku o ogłoszenie upadłości na swoich terytoriach. Z wewnętrznego dokumentu wynika, że nie zrobił tego również jej oddział w Polsce.

Tymczasem minister przemysłu Kanady Francois-Philippe Champagne poinformował, że rząd Kanady prowadzi rozmowy mające na celu znalezienie nabywcy zakładu Northvolt w Quebecu.

Wsparcie UE może pomóc znaleźć nowego właściciela

Wicepremier Szwecji Ebba Busch uważa, że Unia Europejska powinna zmienić swoje zasady finansowania czystych technologii, aby umożliwić zbankrutowanemu szwedzkiemu producentowi ogniw dostęp do wsparcia. W ocenie Busch, to mogłoby pomóc przyciągnąć potencjalnego nowego właściciela do upadającej firmy.

„Nowy właściciel chce sprawdzić, jakie będą warunki i możliwości realnej sytuacji konkurencyjnej dla Northvolt na rynku europejskim” - powiedziała Busch agencji Reuters, krytykując jednocześnie działania Komisji Europejskiej polegające na wspieraniu wyłącznie nowicjuszy w sektorze baterii.

Reuters przypomina, że Komisja poinformowała w zeszłym miesiącu, że przeznaczy 6 miliardów euro z Funduszu Innowacji UE na czyste sektory przemysłu, w tym na produkcję akumulatorów. Obecnie środki te są przeznaczane na wysoce innowacyjne projekty, a nie na istniejące technologie.