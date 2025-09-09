Gigantyczna figura jest budowana w pobliżu sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu, do którego zdążają pielgrzymki z sąsiednich parafii, między innymi Włocławka, Lipna, Czerniakowa i części diecezji płockiej.

Reklama

Najpierw było cudowne uzdrowienie

Historia sanktuarium sięga połowy dziewiętnastego wieku. W tym miejscu w 1885 roku właściciel majątku Konotopie, ewangelik Szmakteter, postawił przydrożną, murowaną kaplicę. Umieścił w niej figurę, najprawdopodobniej wyrzeźbioną przez ludowego artystę. Szmakteter wierzył, że za jej przyczyną doszło do uzdrowienia jego córki.

Nową kaplicę przed drugą wojną światową wzniósł polski ksiądz katolicki. Niemcy zniszczyli ją zaraz po wkroczeniu do Polski. Rzeźbę udało się przed nimi ukryć. Wojenną zawieruchę przetrwała w kostnicy. Kolejny rozdział historii sanktuarium w Konotopiu został napisany w 2011 roku. To wtedy jako akt wdzięczności za beatyfikację Jana Pawła II, nową kaplicę ufundował, razem z żoną, Roman Karkosik, jeden z najbogatszych Polaków.

Polska wieś pobije na głowę Rio de Janeiro

Teraz o wsi pod Toruniem zrobiło się głośno na całą Polskę. Karkosik finansuje budowę gigantycznej figury Matki Boskiej. Konstrukcja sięgnie wysokości pięćdziesięciu pięciu metrów, z czego piętnaście metrów przypadnie na postument w kształcie korony, pełniący jednocześnie funkcję tarasu widokowego. Jej wizualizację na platformie YouTube zamieścił Love Toruń.

Pomnik nie tylko przewyższy Chrystusa ze Świebodzina, który razem z kopcem mierzy pięćdziesiąt trzy metry, ale także figurę Chrystusa z Rio de Janeiro, który ma trzydzieści osiem metrów.

Przygotowania do postawienia pomnika ruszyły jeszcze w lutym. To wtedy teren koło sanktuarium zamienił się w plac budowy.

- Ze względu na wysokość figury, jej fundament jest posadowiony na żelbetowych palach wywierconych w ziemię – mówił w rozmowie z „Forsalem” jeden ze specjalistów, który bierze udział w realizacji inwestycji.

Co się dzieje na placu budowy?

– Z ziemi wychodzi cokół. To już jest bardzo, bardzo duże, a to dopiero początek – mówił pod koniec lipca w rozmowie z portalem natemat.pl sołtys Konotopia Mieczysław Gębicki. Jak tłumaczył, na budowie, gdzie uwija się blisko trzydziestoosobowa ekipa, praca wre, nawet w soboty. Codziennie chodzą dwa duże dźwigi.

Pomnik Matki Boskiej wyższy niż figura Chrystusa z Rio de Janeiro przykuł uwagę zagranicznych mediów.

To ogromny, niemal faraoński projekt w wiejskiej okolicy – pisze "Financial Times". Cytowany przez brytyjski dziennik ksiądz Marek Mrówczyński, proboszcz parafii sąsiadującej z posiadłością Karkosików, mówi, że "to jest prawdziwe centrum Polski, miejsce, gdzie bije serce naszego kraju". Kapłan jest przekonany, że nawet niewierzący nie przejdą obojętnie obok niezwyczajnego pomnika Matki Boskiej.

Kiedy pomysł budowy pomnika urodził się w głowie milionera?

Jak pisał portal Wirtualna Polska, plotki o gigantycznej budowli zaczęły się rozchodzić ponad rok temu. Potem oficjalnie mówił o tym organista, który przed świętami chodził po wsi z opłatkiem. Wtedy też rozeszła się wieść, że postawienie gigantycznej figury sfinansuje Roman Karkosik. Biznesmen co prawda w okolicach jest znany, ale w Polsce mniej, bo nigdy nie obnosił się ze swoim majątkiem i rzadko pojawia się w mediach.

Kim jest Roman Karkosik

Majątek Romana Karkosika jest szacowany na ponad 3 miliardy złotych. Biznesmen pochodzi z Torunia i tam mieszka. Zyskał sławę jako właściciel spółek Alchemia, Boryszew i Impexmetal.

Wedle zamierzeń fundatora, budowany w Konotopiu gigantyczny monument Matki Boskiej ma być nie tylko miejscem modlitwy i refleksji, ale także miejscem dla wydarzeń kulturalnych i spotkań pielgrzymów. Dzięki tej niezwyczajnej inwestycji okolica ma szansę przyciągnąć zarówno wierzących, jak i turystów szukających niezwykłych miejsc do odwiedzenia.

Kiedy figura Matki Boskiej będzie gotowa

Pomnik ma być gotowy w przyszłym roku. Zwieńczenie budowy zaplanowano na 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.