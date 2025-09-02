Ma być szybciej i wygodniej. Polskie Linie Kolejowe wyliczają listę inwestycji, które właśnie doczekały się finiszu.

Reklama

Na tych trasach pociągi pojadą szybciej

Na Dolnym Śląsku, na Magistrali Podsudeckiej, zakończono roboty torowe umożliwiające podniesienie prędkości na wybranych odcinkach do 120 kilometrów na godzinę. Dzięki temu skróci się czas przejazdu i zwiększy się przepustowość linii. Szczególnie będzie to widać na trasie Jawor – Legnica, gdzie po okresie kursowania autobusowej komunikacji zastępczej ponownie jeżdżą pociągi. Od września przejazd koleją zajmie tu 23–24 minuty co w porównaniu do czasu sprzed rozpoczęcia prac skróci podróż o 2–3 minuty.

Od września pasażerowie zyskają także szybsze połączenia na trasie Warszawa Centralna – Szczecin Główny, z rekordowo krótkim czasem przejazdu Pendolino.

/> />

Nowe kolejowe przystanki

Po wakacjach podróżni mogą skorzystać z nowego przystanku Trzeciewnica na trasie Bydgoszcz – Nakło nad Notecią (linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna). Prawdziwa rewolucja dokonała się na linii kolejowej 104 na odcinku Chabówka – Rabka-Zdrój w województwie małopolskim. Teraz turystyczna miejscowość jest skomunikowana z Krakowem Zakopanem i Nowym Targiem.

Tory z Chabówki do Rabki prowadzą poprawionym śladem. Na trasie pojawiły się nowe mosty, wiadukty i drogi, które ułatwią bezpieczne poruszanie się po Rabce również kierowcom i pieszym.

Do końca roku wykonawcy przygotowywać będą tory na odcinku z Rabki-Zdroju do Rabki Zaryte. Powstaje tam nowoczesna stacja kolejowa, a po drodze, tuż obok koryta Raby, budowane są nowe mosty, przepusty i inne obiekty inżynieryjne. Dzięki temu powstanie nowoczesna linia kolejowa o współczesnych parametrach, którą pociągi będą mogły pokonywać z prędkością do 100 kilometrów na godzinę.

Modernizacja linii stanowi etap projektu „Podłęże-Piekiełko”, największej kolejowej inwestycji na południu kraju. W sumie powstanie ponad 58 kilometrów nowych, zeletryfikowanych linii, osiem estakad o łącznej długości blisko 8 km, jedenaście tuneli, dwadzieścia mostów, siedemnaście wiaduktów kolejowych, czternaście wiaduktów samochodowych i jedenaście przejazdów kolejowo-drogowych.

Koszt całości przedsięwzięcia to 7 mld złotych. Nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną ma być gotowa do 2030 roku. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w godzinę. Podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około dziewięćdziesiąt minut.

/> />

To niejedyne zmiany na polskich torach

Z początkiem października w rozkładzie jazdy pojawią się nowe możliwości podróży. Między Olsztynem Głównym a Poznaniem Głównym kursować będzie dodatkowy pociąg IC Pojezierze (IC 5710, IC 7511), który zatrzyma się m.in. na stacjach: Ostróda, Iława, Toruń Wschodni, Mogilno. Tego samego dnia uruchomione zostaną również cztery nowe pary połączeń na trasie Kraków Główny – Bielsko-Biała Główna. Najszybszy z nich, IC 4306/7 Błatnia, pokona trasę w 74 minuty. Pociągi zatrzymają się m.in. w Chrzanowie Śródmieściu, Oświęcimiu i Czechowicach – Dziedzicach, zapewniając szybkie i wygodne połączenie ważnych ośrodków w regionie.

Modernizacyjna ofensywa

Nowy rozkład jazdy umożliwi pasażerom skorzystanie z efektów inwestycji kolejowych. Podróżni w Słupsku będą mogli korzystać z przebudowanego peronu nr 3, w ramach modernizacji linii nr 202 na odcinku Lębork – Słupsk, współfinansowanej z środków unijnych. 12 września do eksploatacji oddana zostanie tor 1 na zmodernizowanej stacja Olkusz na linii Tunel – Sosnowiec. Przebudowa, sfinansowana ze środków budżetu państwa, poprawi komfort obsługi podróżnych oraz dostępność kolei w regionie.

Na Dolnym Śląsku rozpoczną się również prace na odcinku Jawor – Rogoźnica. W związku z remontem wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, co przełoży się na dłuższy czas podróży. Utrudnienia będą jednak przejściowe – już od połowy września, po zakończeniu robót, przejazd na tym odcinku skróci się z 8 do 5 minut.

Na terenie województwa śląskiego od 31 sierpnia Koleje Śląskie uruchomią trzy pary pociągów w relacji Częstochowa – Kraków Główny. Składy zatrzymają się m.in. na stacjach Dąbrowa Górnicza Południowa i Sosnowiec Maczki, które w ostatnich latach nie były obsługiwane w ruchu pasażerskim. Część prac wiąże się z utrudnieniami w ruchu pociągów, m.in. w rejonie węzła katowickiego, na odcinku Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec Główny oraz Lubliniec – Pludry, gdzie w wybranych terminach wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza lub zmiany tras pociągów.

Tam też pociągi pojadą szybciej

We wrześniu na Opolszczyźnie, przy wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy, ruszą prace na trasie z Wrocławia do Warszawy. W trakcie robót podróżni skorzystają z zastępczej komunikacji autobusowej w ruchu aglomeracyjnym, a w dalekobieżnym pociągi pojadą drogą okrężną. Inwestycja pozwoli na podniesienie prędkości na tym odcinku, co w przyszłości skróci czas przejazdu między Wrocławiem a stolicą.

W połowie września w Tomaszowie Mazowieckim rozpocznie się przebudowa peronów i budowa przejścia podziemnego. Wprowadzona zostanie zmieniona organizacja ruchu na stacji. Zmodernizowana stacja poprawi jakość podróżowania koleją w czwartym co do liczby mieszkańców mieście województwa łódzkiego. Równocześnie kontynuowana jest rewitalizacja linii Tomaszów Mazowiecki – Radom. Zakończenie prac obejmujących woj. łódzkie i woj. mazowieckie przyniesie zwiększenie prędkości składów pasażerskich do 120 km na godzinę a towarowych do 100 kilometrów.