Co, gdzie i jak. Nowe zasady przechowywania i dystrybucji

Nowe rozporządzenie, o którym informuje portalsamorządowy.pl, bazując na przepisach ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, precyzyjnie określa skład, wielkość, sposób przechowywania, a także procedury uruchamiania i dystrybucji tak zwanej rezerwy przeciwepidemicznej.

Reklama

Chodzi nie tylko o same szczepionki, ale też o produkty lecznicze, takie jak antytoksyny, które mogą ratować życie w razie nagłych ognisk epidemii. Istotnym elementem projektu są również wytyczne dotyczące postępowania z preparatami z kończącym się terminem ważności. W skrócie — ma być przejrzyście i skutecznie.

Koniec z odrębną rezerwą dla tężca i błonicy

Jedna z ważniejszych zmian? Rezygnacja z utrzymywania osobnej rezerwy dla szczepionek przeciw durowi i tężcowi (TyT) oraz przeciw błonicy (zarówno w wersji D, jak i d).

- Nie znaleziono podstaw do utrzymania odrębnej rezerwy– czytamy w przytaczanym przez serwis uzasadnieniu projektu. Mówiąc prościej, państwo nie zamierza już magazynować monowalentnych szczepionek TyT i D/d oddzielnie, bo ich funkcję przejmują preparaty skojarzone dostępne w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO), np. DTP, Td czy Tdap.

Brzuszny dur i wirusowe zapalenie wątroby — konkretne liczby

Nowe rozporządzenie wprowadza też jasne liczby. Dla szczepionki przeciw durowi brzusznemu rezerwa ma wynosić co najmniej 2600 dawek, z preferencją dla preparatów jednodawkowych i przeznaczonych dla szerokiego zakresu wiekowego.

W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A ustalono rezerwę na poziomie 4000 dawek – po równo: 2000 dla dzieci i 2000 dla dorosłych. To pierwszy tak konkretny zapis, który z jednej strony porządkuje zapasy, a z drugiej podkreśla, które choroby traktowane są priorytetowo.

Szczepionka przeciw małpiej ospie w magazynach. Polska dołącza do czujnych

Na liście nowości pojawia się też szczepionka przeciw ospie małpiej (mpox). Decyzja o włączeniu jej do państwowej rezerwy nie jest przypadkowa — to odpowiedź na zalecenia krajowych i międzynarodowych ekspertów ds. chorób zakaźnych.

Resort zdrowia przypomina: osoby zakażone mpox-em podlegają izolacji (domowej lub szpitalnej, w zależności od stanu zdrowia), a ich bliscy — nadzorowi epidemiologicznemu lub kwarantannie. Polska, jak inne kraje UE, ma być gotowa na wykrywanie i reagowanie na przypadki zawleczone z zagranicy.

logistyka bezpieczeństwa zdrowotnego

Choć dokument może wydawać się kolejną techniczną nowelizacją, de facto mówi o czymś więcej — o tym, jak państwo przygotowuje się na nieprzewidywalne. To nie tylko papierologia. To strategiczna logistyka bezpieczeństwa zdrowotnego.

Czy 2600 dawek przeciw durowi brzusznemu wystarczy? Czy w razie nagłego ogniska mpox zdążymy z dystrybucją szczepionek? To pytania, które mogą wybrzmieć dopiero wtedy, gdy będzie za późno. Na razie resort zdrowia twierdzi, że rezerwa wystarczy. I że jest logicznie ułożona.