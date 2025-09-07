Skąd ta rewolucja w polskiej telefonii komórkowej?

Dlaczego wyłącza się sieć 3G? Bo to przestarzała technologia zajmująca pojemność sieci. Wraz z rozwojem nowszych i bardziej efektywnych rozwiązań, takich jak 4G i 5G, konieczne jest zwiększenie jej przepustowości. Nowoczesne technologie oferują znacznie lepszą jakość połączeń, szybszy transfer danych oraz wyższą wydajność. Do tego ich utrzymanie jest bardziej opłacalne. Właśnie dlatego operatorzy stopniowo wycofują 3G.

Operatorzy przyspieszają

Największe sieci komórkowe nie bawią się w sentymenty. T-Mobile wyłączył 3G już w połowie 2023 roku, Orange działa etapami. Zasięg 3G zniknął już z Kujaw i Pomorza, a do końca 2025 roku zniknie całkowicie.

Play ogłosił start wygaszania 3G w marcu tego roku. Plus nie zdradza konkretów, ale nieoficjalnie mówi się, że zakończy proces do 2027 roku. Harmonogramy są jasne: sieć trzeciej generacji znika z Polski, a razem z nią możliwość korzystania z internetu w starszych urządzeniach.

Starsze telefony bez internetu

Przechodzenie na nowoczesne technologie oznacza przykre zmiany dla tych, którzy mają starsze telefony, szczególnie te wyprodukowane przed 2012 rokiem. Problem dokuczy korzystającym z pierwszych smartfonów z systemem Android (wersje 4.0 i starsze), wczesnych modeli iPhone’a (do iPhone’a 4), a także tych, którzy korzystają z klasycznych telefonów komórkowych i starszych tabletów wyposażonych wyłącznie w modem 3G. To także kłopoty dla właścicieli telefonów sprzed 2016 roku, które nie wspierają technologii 4G/LTE

I jedni i drudzy stracą możliwość korzystania z mobilnego internetu, a to oznacza że stracą też dostęp do aplikacji sieciowych, nawigacji GPS, komunikatorów internetowych czy mobilnej bankowości.

Sprzęt trzeba będzie wymienić

W takiej sytuacji konieczne będzie kupno nowego telefonu, a to sporo kosztuje. Za obsługujące sieć 4G najtańsze smartfony trzeba zapłacić około czterysta, pięćset złotych. Kto chce mieć urządzenie ze wsparciem dla technologii 5G musi wydać od tysiąca do półtora tysiąca złotych. Niestety, na wymianę sprzętu nie ma od operatorów ani dopłat, ani rekompensat.