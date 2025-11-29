Ekonomia zamiast wojny? USA stawiają na długoterminowe zyski

Zwolnienie z ceł ma być nową strategią wsparcia Ukrainy. Według Witkoffa taki ruch dałby Kijowowi impuls do odbudowy wewnętrznej gospodarki i uniezależnienia się od ciągłej pomocy zagranicznej. To całkowicie nowe podejście, które odchodzi od wojskowej presji na rzecz „miękkiej siły” ekonomicznej. Czy to znak, że Zachód powoli zmienia taktykę wobec Rosji?

Plan Trumpa: pokój przez handel i… rosyjskie minerały

Za kulisami trwają rozmowy, które mogą zmienić bieg wojny. Jak donosi WSJ, grupa współpracowników Donalda Trumpa, w tym Jared Kushner i Steve Witkoff, pracuje z rosyjskim negocjatorem Kirillem Dmitriewem nad potencjalnym planem zakończenia wojny. Kluczowe mają być dwa elementy: uzgodnienia terytorialne i ogromne zachęty gospodarcze.

USA i Rosja: wspólna misja na Marsa w zamian za pokój?

Jak donosi WSJ w rozmowach pojawiły się też zaskakujące wątki futurystyczne. Rosjanie mieli zaproponować powrót do współpracy w kosmosie, a nawet symboliczną wspólną misję na Marsa. Mówi się również o udziale amerykańskich firm w eksploatacji arktycznych surowców, syberyjskich złóż i ponownym uruchomieniu projektów takich jak „Sakhalin” czy… Nord Stream 2. Czy Ameryka i Rosja naprawdę rozważają „reset” relacji?

Ukraina w centrum geopolitycznej gry

Zamiast broni – inwestycje i wpływy. Coraz wyraźniej widać, że Ukraina staje się pionkiem w znacznie większej grze interesów. Proponowane porozumienie opiera się na wizji świata, w którym to USA, a nie Europa, miałyby stać się głównym partnerem gospodarczym Rosji po wojnie. Taki scenariusz zmienia wszystko — nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego kontynentu.