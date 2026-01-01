Po raz kolejny Polski Alarm Smogowy przeprowadził monitoringu cen paliw i nośników energii i przeanalizował roczne koszty ogrzewania domów dla różnych rodzajów źródeł ciepła.

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie domu. Najdroższe i najtańsze źródła ciepła

Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej policzono – między innymi – dla budynku o powierzchni 150 metrów kwadratowych, w średnim stanie ocieplenia, przy zużyciu ciepła na średnim poziomie 120 kilowatogodzin na rok, na metr kwadratowy, zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę. Najdroższe jest wciąż ogrzewanie olejowe. Wychodzi 10448 zł rocznie. Nieco tańszą opcją są kotły gazowe. To koszt 8810 zł. Trzecim najdroższym sposobem ogrzania domu i ciepłej wody jest pozaklasowy “kopciuch” na drewno - 8631 zł.

Tańszym rozwiązaniem są kotły ekoprojektowe: 6605 zł rocznie przy kotle na kawałki drewna i 5580 rocznie przy kotle węglowym. Drogie okazuje się jednak ogrzewanie za pomocą kotła na pellet, którego cena poszła w górę – korzystanie z tego źródła ciepła kosztuje nas 8022 zł rocznie. Najtaniej ogrzejemy się pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym (5269 i 4532 zł rocznie w zależności od rodzaju pompy).

Jak zmieniły się ceny ogrzewania w ciągu roku? Każdy może policzyć swoje rachunki

Podobne porównanie dla swojego domu może przeprowadzić każdy, sprawdzając opłacalność poszczególnych źródeł ogrzewania. Wystarczy podać metraż budynku, liczbę zamieszkujących go osób i poziom ocieplenia w kalkulatorze kosztów ogrzewania, który jest aktualizowany co kwartał.

Analiza pokazuje, że w ostatnim roku koszty ogrzewania domów uległy znaczącym zmianom. Porównanie rok do roku - październik 2024 – wrzesień 2025 - wskazuje, że ogrzewanie gazem staniało o 7 proc. a węglem o 10 proc. Spośród popularnych nośników ciepła podrożał pellet – ogrzewanie domu za jego pomocą jest obecnie o prawie 8 proc. droższe niż rok temu. Także eksploatacja kotła na kawałki drewna jest mniej opłacalna – w tym przypadku zapłacimy 7 proc. więcej. Koszt użytkowania pomp ciepła pozostał na niezmienionym poziomie.

Ocieplenie robi ogromną różnicę

Ciekawie przedstawia się porównanie kosztów ogrzewania w domu bez ocieplenia (tzw. wampira energetycznego – zużycie ciepła na poziomie 200 kilowatogodzin na rok, na metr kwadratowy), z domem o dosyć często spotykanym, średnim ociepleniu (10 cm ściany, 15 cm poddasze – zużycie ciepła na poziomie 120 kWh na rok na metr kwadr). Im droższy typ ogrzewania, tym więcej oszczędności możemy się spodziewać. W przypadku ogrzewania gazowego jest to spadek kosztów aż o 4608 zł, jeśli natomiast używamy kotła pelletowego zaoszczędzimy 4691 zł rocznie.

Obecny standard warunków technicznych a stare domy

Eksperci Polskiego Alarmu Smogowego porównali dom bez ocieplenia ze zużyciem ciepła na poziomie 200 kilowatogodzin na rok na metr kwadratowy, do obowiązującego obecnie standardu warunków technicznych czyli wprowadzonych w 2021 roku przepisów określających, jak energooszczędne (Standard WT2021) muszą być nowe budynki oraz budynki poddawane większej modernizacji: ocieplenie ścian 17 cm, poddasza 25 cm, okna zespolone trzyszybowe, zużycie ciepła na poziomie 55 kWh na rok na metr kwadratowy. Co wyszło z tych obliczeń? Oszczędności wyniosą aż 8353 zł rocznie dla ogrzewania gazowego i 8502 zł przy kotle na pellet!

„To dobra inwestycja w przyszłość”

– Oszczędności wynikające z ocieplenia starego domu do obowiązującego obecnie standardu są imponujące –ocenia Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. – A przecież podajemy oszczędności tylko dla jednego roku! Mam nadzieję, że nasz kalkulator będzie dobrym punktem wyjścia dla osób rozważających ocieplenie domu, wymianę kotła i sięgnięcie po dotacje na ten cel. Warto oczywiście przeprowadzić profesjonalny audyt energetyczny, by przekonać się jak to będzie wyglądać w przypadku naszego własnego domu, ale jestem przekonany, że ocieplenie domu to dobra inwestycja w przyszłość.

Jak zbierano dane

Monitoring cen paliw stałych wykonany został w dniach 22-25 września 2025 r. Kontroli poddano po dwa składy opału z każdego województwa – w całej Polsce 32. Wybrano składy zlokalizowane w różnych miejscowościach.

Skąd pochodzi kalkulator kosztów

Kalkulator kosztów ogrzewania PAS powstał w oparciu o bardziej rozbudowane narzędzie, które przygotowało Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE). Dane, na których opiera się kalkulator, są uaktualniane co trzy miesiące.