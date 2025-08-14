Niejasne zasady, ukryte informacje i... kara od UOKiK

Platforma Booking.com przez długi czas wprowadzała klientów w błąd. Nie było jasne, czy rezerwujemy nocleg od firmy, czy od osoby prywatnej, co miało ogromne znaczenie dla naszych praw jako konsumentów. W przypadku reklamacji czy problemów z pobytem, wiele osób nie wiedziało, do kogo zwrócić się po pomoc. UOKiK uznał, że platforma naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, a ukrywanie tych informacji łamało prawo.

Jak dostać rekompensatę od Booking.com?

Jeśli po 1 stycznia 2023 r. zarezerwowałeś nocleg przez Booking, możesz otrzymać 40 zł lub inne przywileje w ramach programu Genius. Dobra wiadomość: nie musisz pisać elaboratów ani dzwonić na infolinię. Wystarczy zalogować się na swoje konto, kliknąć kilka razy i wkleić gotową wiadomość. Oto szybka instrukcja od niebezpiecznik.pl:

Zaloguj się na Booking.com i kliknij „Skontaktuj się z Obsługą klienta”. Wybierz „Nie mogę znaleźć mojej rezerwacji”, potem „Pobyty”. Zejdź na dół i kliknij „napisz do obsługi klienta” (trochę ukryte, nieprawdaż?). Wklej wiadomość:

"Składam reklamację dotyczącą nieinformowania przez Booking konsumentów o tym czy dostawca zakwaterowania jest przedsiębiorcą czy osobą prywatną, i w związku z decyzją UOKiK nr RKR-3/2025 oczekuję przyznania przysporzenia konsumenckiego."

I to wszystko!

Co możesz zyskać? Bonus zależy od Twojego poziomu Genius

Nie każdy dostanie dokładnie to samo. Booking.com rozdzieli rekompensaty zależnie od poziomu użytkownika w programie lojalnościowym Genius:

Poziom 1 i 2: automatyczny awans o jeden poziom, co oznacza dodatkowe zniżki na wybrane obiekty.

Poziom 3: 40 zł do wykorzystania na kolejny pobyt.

To konkretna korzyść za kliknięcie kilku przycisków.

Nie tylko Booking. UOKiK przygląda się całemu e-commerce

Sprawa Booking.com to tylko wierzchołek góry lodowej. UOKiK już wcześniej ukarał inne popularne platformy, jak Zalando czy Travelist, a w kolejce są m.in. Allegro, Amazon, Uber i Glovo. Wszystko po to, by klienci wiedzieli, kto tak naprawdę sprzedaje im usługę i jakie prawa im przysługują.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do rekompensaty – działaj teraz. Booking.com wprowadzi zmiany w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji. Później może być za późno.