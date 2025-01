Trzy lata korków na Wisłostradzie. Utrudnienia zaczną się w połowie roku

Warszawska Wisłostrada to szeroka dwujezdniowa trasa, mimo to przejazd tą popularną drogą w godzinach szczytu, między północną a południową częścią miasta, często kończy się postojem w korkach. Niebawem przepustowość nadwiślańskiej trasy zmniejszy się jeszcze bardziej. W tym roku stołeczne wodociągi rozpoczną inwestycję, przez którą trasa zostanie zwężona, na co najmniej trzy lata.