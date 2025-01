Na odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Kiełpinem, Warszawscy, i nie tylko, czekają od dawna. W przyszłości nową wylotówką z Warszawy kierowcy pomkną prosto do Trójmiasta w czasie krótszym niż 3 godziny.

Reklama

Po zrealizowaniu odcinka północnej wylotówki z Warszawy do Kiełpina wraz z oddanymi już do użytku 275 kilometrami trasy od Gdańska do Płońska oraz z 35 kilometrowym odcinkiem pomiędzy Płońskiem a Czosnowem, który będzie oddany w 2026 r., i 9 km trasy od Czosnowa do Kiełpina, który ma być oddany w połowie 2027 r., kierowcy będą mieli do dyspozycji 332 km drogi ekspresowej od Warszawy aż do węzła Gdańsk Południe. Jak szacuje GDDKiA dojazd nową trasą ze stolicy do Trójmiasta zajmie kierowcom mniej niż 3 godziny.

Na początku października ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowę na wykonanie projektu warszawskiej wylotówki z konsorcjum Transprojekt Gdański oraz Transprojekt Warszawa. Koszt etapu projektowego to niebagatelna suma 54,2 mln zł.

Droga ekspresowa S7 Warszawa - Kiełpin

Projektowany odcinek trasy S7 będzie miał długość 13,1 km i połączy Łomianki z Bemowem. Trasa zaczyna się w Dziekanowie Leśnym i biegnie ul. Kolejową w kierunku węzła Łomianki. Następnie prowadzi w kierunku Kanału Młocińskiego, następnie wzdłuż Kampinoskiego Parku Narodowego dojedzie na Bielany. Tu rozpoczyna się najbardziej skomplikowany odcinek trasy z dwoma tunelami. Pierwszy z nich powstanie na Bielanach i będzie miał długość około 1 km. Drugi, nieco dłuższy (o ok 100 m), powstania na Bemowie.

Trasa zakończy się węzłem Warszawa Północ, który połączy S7 z S8 i obwodnicą Warszawy.

Na odcinku od Łomianek do Bielan trasa będzie miała po trzy pasy ruchu w obu kierunkach, a później rozszerzy się do czterech pasów ruchu. Powstaną też cztery węzły - Kolejowa, Wólka Węglowa, Janickiego i Generała Maczka.

Kiedy północna wylotówka z Warszawy będzie gotowa?

Odpowiedzi na to pytanie jak na razie nie znamy, wiadomo jednak, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to nową trasą pojedziemy najpóźniej na początku następnej dekadzie. Jak na razie nie wiadomo jak firma podejmie się wykonania tego skomplikowanego odcinak trasy S7. Przetarg na realizację budowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma dopiero ogłosić. Z założeń wynika, że prace mają rozpocząć się w 2028 roku, a planowaną graniczną datę ukończenia tego odcinka trasy wyznaczono na 2032 rok.