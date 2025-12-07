Atak, który miał zaboleć Rosję. Ale zabolał wszystkich

W nocy 29 listopada ukraińskie drony morskie uderzyły w strategiczny terminal ropy naftowej w Noworosyjsku. To kluczowy węzeł eksportowy dla kazachskiej ropy i rosyjskiej w pewnym stopniu także, odpowiadający za ok. 1% światowego obrotu tym surowcem. Atak zatrzymał czasowo operacje i wymusił wstrzymanie załadunków.

Cena ropy może wystrzelić! Kazachstan wściekły na Ukrainę po ataku na terminal.
Cena ropy może wystrzelić! Kazachstan wściekły na Ukrainę po ataku na terminal.

Zobacz również

Ale jak wskazują amerykańscy analitycy, efekt okazał się zupełnie inny niż oczekiwany: ceny ropy wzrosły, a Rosja... zarobiła więcej. Globalne rynki surowców reagują gwałtownie na każdą destabilizację nawet jeśli ma ona charakter symboliczny.

Moskwa szybko się pozbierała

Choć uszkodzone urządzenie przeładunkowe (SPM-2) chwilowo sparaliżowało eksport, Rosjanie natychmiast przestawili się na alternatywne rozwiązania. Jak informuje agencja Reuters, już po kilku dniach operacje wznowiono przy użyciu drugiego terminalu (SPM-1). Trzeci punkt (SPM-3) pozostaje w naprawie.

ikona lupy />
Terminale w Noworosyjsku / Media

Rezultat? Eksport wraca na tory, a ceny ropy – podbite przez atak – generują Moskwie dodatkowe zyski. To właśnie ten mechanizm wskazują autorzy The National Interest jako główny paradoks ukraińskiej strategii.

Ukraina uderza w rosyjską energetykę i po raz kolejny pudłuje

To nie pierwszy raz, gdy ukraińskie lub prozachodnie siły próbują uderzyć w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Autor TNI stawia tu kontrowersyjną w Polsce tezę: zniszczenie gazociąg Nord Stream II w 2023 r., miało osłabić Rosję, ale w efekcie bardziej zaszkodziło Europie zwłaszcza Niemcom. Eksperci z USA ostrzegają: historia się powtarza. Choć Ukraina próbuje osłabić rosyjskie źródła dochodów, realny efekt to wzrost cen energii na świecie. A to z kolei ułatwia Rosji przetrwanie sankcji i finansowanie dalszych działań wojennych.

Desperacki ruch, który może drogo kosztować świat

Zdaniem ekspertów The National Interest, Ukraina szuka nowych sposobów, by odwrócić losy konfliktu zwłaszcza w momencie, gdy jej armia traci inicjatywę na froncie. Ataki na energetykę to część tej strategii, ale jak pokazuje praktyka mogą być mieczem obosiecznym.

ikona lupy />
Płonąca rosyjska rafineria w Riazaniu / Telegram

Wzrost globalnych cen ropy uderza w konsumentów, destabilizuje rynki i w dłuższej perspektywie może osłabić wsparcie dla Ukrainy. Dlatego amerykańscy komentatorzy nie mają wątpliwości – zamiast kolejnych ciosów, potrzebne są negocjacje i rozwiązania dyplomatyczne.

Kto stoi za analizą? Wpływowy głos zza oceanu

Omawiana publikacja pochodzi z The National Interest, jednego z najważniejszych amerykańskich portali zajmujących się geopolityką i bezpieczeństwem narodowym. Wydawany przez Center for the National Interest, think tank założony przez prezydenta Richarda Nixona, TNI jest opiniotwórczą platformą dla ekspertów i byłych decydentów z Waszyngtonu. Ich głos w sprawach międzynarodowych często wpływa na debatę polityczną w USA i kszatłtuje poglądy prawej strony amerykańskiej debaty politycznej.