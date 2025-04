Ceny paliw w czasie długiego weekendu majowego

Ze względu na stabilizację cen na rynku hurtowym na początku maja ceny paliw będą najprawdopodobniej pozostawały również na większości stacji bez zmian, ale, co najważniejsze, nie powinny rosnąć, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex. Spadek cen paliw to efekt niższych cen ropy naftowej i umocnienia złotówki względem dolara.

Tańsze paliwo

Sytuacja na rynku paliw sprzyja kierowcom, chociaż tempo obniżek cen paliw na stacjach nieco wyhamowało.

Na koniec kwietnia br. średnie ceny detaliczne wynoszą odpowiednio dla benzyny bezołowiowej 95 - 5,86 zł/l, bezołowiowej 98 - 6,64 zł/l, oleju napędowego - 5,91 zł/l iautogazu - 3,02 zł/l i są niższe o około 2-3 gr/l wobec cen z poprzedniego tygodnia.

Paliwa najtańsze od końca 2022 roku

Nie dość, że ceny benzyny i diesla są wyraźnie niższe niż przed rokiem, to są najniższe od końca 2022 roku. Benzyna bezołowiowa 95 jest tańsza niż przed rokiem o 83 gr/l, bezołowiowa 98 o 66 gr/l, olej napędowy o 79 gr/l. Gorzej sytuacja wygląda z perspektywy posiadaczy samochodów z instalacją gazową. Chociaż ceny autogazu, również spadają, to póki co jest on droższy niż przed rokiem o 18 gr/l, ale najtańszy od października ubiegłego roku.

Ze względu na stabilizację cen na rynku hurtowym, na początku maja ceny paliw na stacjach będą najprawdopodobniej pozostawały również na większości stacji bez zmian, a co najważniejsze nie powinny rosnąć.

Decyzja OPEC+ i cła

W dalszej perspektywie istotne znaczenie dla cen na krajowym rynku paliw będzie miała m.in. decyzja OPEC+ i porozumienie w kwestii ceł.

Tymczasem ceny ropy naftowej Brent spadły w kwietniu o około 15%. Do spadku przyczynia się głównie wojna handlowa, która ogranicza perspektywy popytu na paliwo. Wpływ na spadki ma też podażowa strona rynku.

5 maja odbędzie się spotkanie OPEC+, aby omówić plany produkcji. Kilku członków OPEC+ jest za tym, żeby zwiększyć produkcję ropy w czerwcu, czyli po raz drugi z rzędu. Dodatkowo zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 3,8 miliona baryłek w zeszłym tygodniu wynika z najnowszego raportu American Petroleum Institute.

(ISBnews/ Reflex)