Dobre wieści! Więcej Polaków skorzysta z dodatkowego świadczenia z ZUS. Kwota może sięgać nawet 4133,60 zł miesięcznie. O jakie świadczenie chodzi?

W 2025 roku świadczenie wspierające wynosi od 751,56 zł do 4133,60 zł miesięcznie. Co istotne, w tym roku rozszerzono grono beneficjentów o osoby, u których ustalono poziom potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów. Oto szczegóły.