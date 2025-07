Obniżki stóp procentowych nie rozpalają rynku nieruchomości

"Majowa obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych dała wielu osobom nadzieję, że kredyty, a w konsekwencji nieruchomości, będą bardziej dostępne, ale to mocno nie rozruszało popytu. Lipcowe cięcie o 25 punktów bazowych prawdopodobnie też nie będzie takim impulsem, chociaż może przyspieszyć decyzję tych, którzy od pewnego czasu rozważali już zakup mieszkania. Pamiętajmy, że obniżki mimo wszystko były relatywnie niewielkie i kredyty cały czas są drogie. Poza tym decyzje zakupowe wielu ludzi blokowane są nie tylko przez ograniczoną zdolność, ale przede wszystkim przez wysokie ceny nieruchomości. Dlatego w III kwartale wielu kupujących będzie pewnie czekać na rozwój sytuacji, zarówno jeśli chodzi o ceny, jak i kolejne ruchy RPP" - powiedział Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl, cytowany w komunikacie.

Reklama

Reklama

"Wchodzimy też w czas większego realizmu, ponieważ pojawiła się konkretna informacja dotycząca rządowego programu mieszkaniowego. Już wiadomo, że 'Pierwszych Kluczy' nie będzie, dlatego mniej kupujących i sprzedających będzie opierać swoje plany o mgliste polityczne obietnice" - dodał.

Umiarkowany wzrost popytu na mieszkania i domy w III kwartale 2025

Jak wynika z czerwcowego badania nastrojów przeprowadzonego przez Nieruchomosci-online.pl wśród 1,6 tys. pośredników, w III kwartale popyt na mieszkania z rynku wtórnego może wzrosnąć, ale tylko umiarkowanie - takiego zdania jest prawie 57% profesjonalistów. 28% prognozuje utrzymanie zainteresowania z ostatnich miesięcy, a 15% - jego spadek. W przypadku domów większego zainteresowania ze strony kupujących spodziewa się 42% pośredników, a w przypadku działek budowlanych - 45%. W obu kategoriach jest jednak też duże grono osób, które uważają, że poziom popytu w III kwartale nie zmieni się (około 40% głosów). W przypadku kawalerek z rynku wtórnego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na III kwartał jest stabilizacja cen ofertowych - uważa tak 45% profesjonalistów. 27% prognozuje wzrosty, a 28% - obniżki.

Szansa na spadki cen mieszkań większych niż kawalerki

Pozytywna informacja dla osób rozważających zakup mieszkań większych niż kawalerki. W przypadku takich lokali może dojść do lekkich spadków cen ofertowych - prognozuje tak 41% badanych. 37% spodziewa się stabilizacji cen, a 22% - podwyżek, podkreślono.

"Jeśli prognozy się spełnią, będzie to kontynuacja sytuacji na rynku wtórnym z poprzednich miesięcy. Głównie jeśli chodzi o największe miasta, gdzie już od kilku kwartałów obserwujemy delikatnie obniżające się oczekiwania sprzedających. Nie zmienia to jednak faktu, że cały czas jest drogo i raczej nie ma co czekać na cenowy cud. Jeśli znajdziemy nieruchomość, która spełnia nasze potrzeby i wpisuje się w budżet, warto rozważyć zakup, bo mieszkania nie będą radykalnie tańsze" - wskazał Bieńkowski.

III kwartał powinien też przynieść większą liczbę ogłoszeń w mieszkaniówce na rynku wtórnym. Szczególnie jeśli chodzi o mieszkania większe niż kawalerki, gdzie spodziewa się tego 55% biur nieruchomości. Jeśli chodzi o domy z rynku wtórnego, najczęściej obstawianym scenariuszem przez pośredników jest stabilizacja cen - to opinia 46% agentów. 36% dostrzega pole do lekkich obniżek, a 18% liczy się z możliwymi podwyżkami, wskazano również.

Coraz więcej domów na rynku, ale kupujących brak

Jak pokazują dane Nieruchomosci-online.pl, liczba ogłoszeń domów na sprzedaż konsekwentnie rośnie od początku roku. Jest duże prawdopodobieństwo, że wybór wciąż pozostanie wysoki. 44% agentów spodziewa się dalszego wzrostu oferty. Wybór teoretycznie może być więc szerszy, chociaż niekoniecznie lepszy. Ograniczone zainteresowanie domami sprawia, że wiele ogłoszeń pozostaje po prostu już długo na rynku w oczekiwaniu na kupca.

Jeśli chodzi o grunty budowlane, prognozy dla kupujących wskazują dość wyraźnie - w III kwartale ceny pozostaną prawdopodobnie bez zmian. To opinia 50% ankietowanych. Wyraźnie mniej, bo po 25% pośredników, spodziewa się wzrostów i spadków.

Większy wybór działek latem?

"Czy osoby planujące zakup działki pod budowę będą miały w okresie wakacyjnym większy wybór ofert? Ostatnie dwa lata pokazały, że w lipcu, sierpniu i wrześniu liczba ogłoszeń na Nieruchomosci-online.pl lekko spadała z miesiąca na miesiąc, kiedy zainteresowanie gruntami naturalnie sezonowo wzrastało i kupujących było więcej. Teraz jednak nie musi tak być. Tylko 11% pośredników przewiduje, że w III kwartale oferta działek zostanie odchudzona. W większą aktywność ogłoszeniodawców wierzy natomiast 42% ankietowanych" - zakończono.